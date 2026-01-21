Sucesos
Retiran el primer vagón del tren Iryo accidentado en la tragedia ferroviaria de Adamuz
Tras sacar el convoy número 8, los trabajos se centran ahora en retirar el otro coche antes de la llegada de la lluvia
Adrián Ramírez
Las grúas han logrado retirar a primera hora de la mañana de este miércoles uno de los vagones del tren Iryo accidentado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).
La retirada, concretamente del vagón número 8 -el último del convoy-, se produjo poco después de la salida del sol. Así lo han confirmado a Diario Córdoba fuentes de la empresa encargada de las labores. El vagón ya ha sido desplazado hasta las inmediaciones del puesto de mando avanzado y los equipos trabajan ahora en la extracción del segundo.
Trabajo a contrarreloj para retirar el segundo vagón
Según informan estas mismas fuentes, diversas dificultades derivadas de la situación del terreno entorpecieron los trabajos durante la noche. En estos momentos, los operarios trabajan a contrarreloj para intentar retirar el segundo vagón y, posteriormente, proceder con el Alvia. Las grúas están situadas en el lado derecho de la vía, junto a la estación y el puesto de mando avanzado.
Desde Grúas Alhambra señalan que desconocen si la lluvia, prevista para alrededor del mediodía en Adamuz, podría dificultar las labores, aunque no prevén que sea necesario paralizarlas. “Todo dependerá de la intensidad y de cómo afecte al terreno”, añaden.
- Inditex cierra otra tienda en Zaragoza: la ciudad se queda sin ningún local de una de sus firmas más icónicas
- Adiós a uno de los eternos problemas del bus en Zaragoza: fin al lío del cambio en efectivo
- Isabel Díaz Ayuso ya tiene restaurante favorito en Zaragoza: 'Muchas gracias por visitar nuestra casa
- Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales
- La A-23 pierde un emblema de la gastronomía entre Zaragoza y Huesca: cierra un mítico restaurante tras 25 años
- Kashmir, la tienda vintage en el centro de Zaragoza que fabrica sus propios bolsos: 'Si puedo vivir de esto y alimentar a mis hijos, es suficiente
- Ramón Lozano no se presenta a trabajar y agudiza la crisis en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza
- Aluvión de pretendientes por el jugador del Real Zaragoza Saidu