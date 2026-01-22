Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si rompes el portátil o móvil de empresa, no pueden descontártelo del sueldo
Aunque pueden exigirte responsabilidades, descontar el importe del daño directamente de la nómina es una práctica prohibida
Cuando se habla del Estatuto de los Trabajadores, la atención suele centrarse en los derechos laborales: salario, vacaciones, jornada o despido. Sin embargo, esta norma básica del derecho laboral en España también establece obligaciones claras para los trabajadores, un aspecto mucho menos conocido pero con importantes consecuencias prácticas.
Un ejemplo habitual es lo que ocurre cuando un empleado rompe el móvil de empresa o un portátil asignado para el desempeño de sus funciones profesionales. Se trata de una situación que puede tener efectos legales, al igual que sucede en casos de pérdida, robo o deterioro del dispositivo.
Qué dice la ley sobre los equipos de trabajo
El artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores recoge los deberes laborales básicos de los empleados, que van más allá de cumplir un horario o realizar las tareas asignadas. Entre ellos se encuentra el uso responsable de las herramientas, vehículos, equipos informáticos y materiales puestos a disposición del trabajador.
Según establece la normativa, el uso indebido, negligente o abusivo de estos medios puede dar lugar a sanciones disciplinarias, incluso al despido en los casos más graves. No obstante, aunque la empresa puede exigirte responsabilidades, nunca puede descontar directamente el importe del daño del salario, ya que se trata de una práctica expresamente prohibida.
Qué pasa si rompo el móvil o portátil de empresa
Si rompes el portátil o móvil de empresa, la empresa puede exigirte responsabilidades y sancionarte (hasta con el despido) solo si se demuestra que existe dolo (intención) o negliglencia grave. Algo que no ocurre cuando el daño fue por uso habitual, correcto y de buena fe.
Es decir, si el daño ocurre por tu culpa (uso indebido, falta de cuidado evidente, etc.), la empresa puede reclamarte una indemnización. En cambio, si el dispositivo sufre un daño, pérdida o robo en condiciones normales de uso —por ejemplo, un robo en el transporte público—, la empresa no puede exigirte el pago.
En cualquier caso, la empresa no puede descontarte directamente el dinero del sueldo por daños accidentales. Para reclamar el coste, debe acudir a la vía judicial y demostrar que existió dolo o negligencia grave. Si el daño es especialmente grave o reiterado y se prueba la culpabilidad del trabajador, podría derivar en una amonestación o despido disciplinario.
Qué hacer si te sucede esto
Ante la rotura, pérdida o robo de un dispositivo de empresa, se recomienda actuar de la siguiente manera:
- Comunica el incidente de inmediato: informa a tu superior lo antes posible y, preferiblemente, por escrito.
- Recopila pruebas: si se trata de un robo, presenta una denuncia policial; si fue un accidente, documenta cómo ocurrió.
- Revisa la política interna de la empresa: las normas de uso del material pueden ser determinantes para valorar si existe o no una falta.
La clave está en poder demostrar que actuaste con buena fe y diligencia, y que el daño no fue intencionado ni consecuencia de una negligencia grave. En ese caso, no deberías hacerte cargo del coste del dispositivo.
