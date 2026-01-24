Antonio Mantero, director del 061 en Córdoba: "Siempre piensas que podrías haber hecho más"

¿Cómo fue su llegada a la zona cero de Adamuz?

Alrededor de las 9 ya estábamos en el terreno. Ya había un equipo mío haciendo el triaje, que es la clasificación de los pacientes por gravedad. Cuando yo llego ya había un equipo que se había acercado al segundo tren, imagínate lo que vio, no solamente allí, sino por el camino. Yo asumo la coordinación de los recursos que había allí y actuamos tanto para los muy graves como para los que no estaban tan graves. Se desplegó un hospital de campaña para poder tener los recursos allí mismo, que los llevamos en una unidad de apoyo logístico llena de camillas, una tienda hinchable portátil, nuestro electrocardiograma, monitores desfibriladores, aparte de medicación en cantidad. Incluso empezamos a poner en marcha en el pabellón de Adamuz para trasladar allí a los pacientes más leves. Esa es la foto así en general.

¿Cómo se entera de que hay un segundo tren siniestrado?

Cuando vamos hacia el lugar, la información que tenemos, que a mí me trasladan, es que hay un tren descarrilado y que ha habido otro tren que ha chocado. Cuando llego a Adamuz ya sé que hay dos trenes.

¿Qué imagen se le viene a la cabeza?

Ver a los que iban por sus medios, porque no tenían lesiones, andando en absoluto silencio y las personas que iban sin preguntar nada. Son imágenes que se te quedan en la cabeza.

¿Cómo va la huella psicológica de la catástrofe?

Nos han ofrecido sesiones de apoyo psicológico. Son reuniones grupales en los que cuentas como estás, lo que has vivido.

¿Existe sentimiento de culpabilidad en estas ocasiones?

La primera sensación, la sensación individual, siempre te queda la cosa de que podías haber hecho más, piensas que podrías haber salvado uno más. Eso se te va a quedar siempre en nuestro trabajo. Después está la visión colectiva. Tanto en los simulacros como en la realidad, siempre hay que hacer después un análisis para ver qué cosas se podían haber hecho mejor, siempre, pero no solo los sanitarios.

Antonio Mantero, director 061 en Córdoba / Manuel Murillo

¿Hay cosas que se podrían haber hecho mejor?

Seguro que hay, eso te lo digo sin meterme ahora en detalle, porque en cualquier situación de emergencia colectiva y catástrofe siempre hay algo que se puede mejorar. Dicho esto, yo ahora mismo abrazaría a todos mis compañeros del 061, de atención primaria, a los bomberos... porque dieron lo mejor de cada uno. Creo que este dato se puede contrastar por a través de la información oficial: los pacientes graves creo que antes de dos horas estaban todos en camino del hospital o ya en el hospital. Hubo una movilización bestial.

Hay una foto por redes donde se ven todas las taquillas del 061 abiertas.

Todo el mundo se vistió de naranja y estaba preparado ‘para dónde me voy, dónde me monto’. Es la imagen de la disponibilidad de todo el mundo, también del pueblo de Adamuz.