Rodalies volverá a prestar servicio parcialmente este lunes

El servicio de Rodalies se reanudará este lunes pero con transporte alternativo en algunos tramos, según ha anunciado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Santano ha apuntado que el restablecimiento en las líneas R1, R2 i R4 era prioritario porque transportan a más viajeros. El Govern calcula que el 95% de los usuarios tengan servicio ferroviario.

El anuncio se ha producido tras una larga reunión entre Govern, Adif y Renfe en el Departament de Territori para tratar de desbloquear la situación y garantizar la reanudación del servicio de Rodalies, que este domingo ha vuelto estar suspendido en el que ha sidoya el quinto día de caos ferroviario.

En el encuentro han participado el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, además de responsables técnicos de Adif, Renfe, Infraestructures.cat, Mossos d'Esquadra y Trànsit y, de nuevo de forma presencial, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

El Gobierno de Pedro Sánchez, de hecho, en las últimas horas ha tratado de intervenir en la negociación para intentar resolver un escenario que se ha ido complicando día tras día, después de que el sindicato SEMAF de maquinistas se negara el pasado miércoles a subir a los trenes tras el accidente mortal del martes por la noche en Gelida. Sánchez ha enviado un mensaje de confianza a la ciudadanía y ha asegurado que la Moncloa está trabajando "día y noche" y "codo con codo" con la Generalitat para recuperar un servicio "digno y seguro".

La clave de las conversaciones ha pasado por las inspecciones y actuaciones en la infraestructura que reclaman los maquinistas. Adif y Renfe han trabajado contra reloj para resolver 23 puntos críticos de la red y poder retomar la circulación con "la máxima fiabilidad" y "todas las garantías de seguridad". El Govern defendió la suspensión del servicio el pasado sábado y considera que fue "una decisión acertada" ante la imposibilidad de Renfe de ofrecer un servicio correcto.

Al mismo tiempo, se consideró que era una buena idea aprovechar el fin de semana para reforzar la seguridad y acelerar las revisiones, sobre todo en el Garraf y Badalona, dos zonas rojas según los maquinistas. La intención del Ejecutivo catalán es evaluar a lo largo de la jornada de hoy el estado real de las vías y, a la vez, comunicar si el lunes será posible subir a un tren de Rodalies.

En el quinto día sin trenes, la afectación en la movilidad se intenta amortiguar con más medidas de contingencia. El refuerzo al transporte público se mantiene con 170 autobuses interurbanos. Además, se ha potenciado las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat en los corredores del Vallès y el Llobregat. También siguen abiertas las barreras de la C-32 para favorecer la fluidez del tráfico.

La suspensión total, sin embargo, sigue generando escenas de desconcierto. En la estación de Sants, algunas pantallas han llegado a mostrar durante unos minutos trenes de Rodalies "en activo" a primera hora de este domingo, pese a que el servicio continuaba parado. La información cambiante ha provocado confusión entre viajeros que no tenían constancia de la última interrupción y que acudieron a la estación pensando que podrían desplazarse. Algunos usuarios, además, han criticado la falta de alternativas claras.

La preocupación también se traslada al ámbito municipal. El alcalde de Mataró, el socialista David Bote, admite estar "muy preocupado" por la seguridad del servicio y por los problemas de movilidad derivados de la suspensión. Tras reunirse el sábado con el Govern para conocer la situación de primera mano, reclama que las inspecciones de las vías se terminen "con celeridad" para que Rodalies pueda reanudarse de forma "segura y rápida". En su mensaje, recuerda que para muchos ciudadanos desplazarse no es una opción, sino una necesidad. El alcalde de Sant Cugat ha pedido que los peajes de los túneles de Vallvidrera también sean gratuitos ante la falta de trenes.

Sobre el coste del transporte, el Govern ha reclamado a Renfe que no cobre por el servicio en caso de que este no pueda ofrecerse con normalidad. Con la reunión de este domingo como punto de inflexión, la reanudación del servicio este lunes queda condicionada al resultado de las comprobaciones técnicas y a la capacidad de garantizar un arranque estable. Aun así, no se descarta que suceda como el pasado viernes y que algunas líneas funcionen y otras no, con hipotéticas interrupciones puntuales y esporádicas. El objetivo principal es recuperar la circulación, pero fuentes conocedoras de la situación subrayan que la prioridad es evitar que los trenes vuelvan a las vías sin la certeza de que la infraestructura está en condiciones y con nuevas incidencias en el horizonte.

El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha realizado ya más de un centenar de inspecciones en la red de Rodalies de Cataluña y lleva a cabo 23 actuaciones de urgencia, principalmente protección de taludes y acondicionamiento de vías, en siete líneas en las que se han detectado incidencias. Las intervenciones pretenden restablecer el servicio de Rodalies "con los máximos estándares de fiabilidad y minimizar el riesgo de que se produzcan nuevas incidencias", según ha indicado Adif en un comunicado.

Las intervenciones prestan "especial atención" a las líneas con tramos próximos a la costa (Barcelona-Vilanova-Sant Vicenç de Calders o Barcelona-Mataró-Maçanet) y que discurren por zonas con mayor presencia de taludes (La Garriga-Vic-Puigcerdà; Barcelona-Tarragona-Móra la Nova-Flix; Barcelona-Girona-Figueres o Castellsbibal-Mollet). Dichas actuaciones se han "acordado y coordinado con la administración titular del servicio, la empresa operadora y otros actores, como el colectivo de maquinistas, implicados en la explotación ferroviaria" y pretenden inspeccionar, identificar y reparar "los daños provocados por la borrasca Harry", aclaran.

A consecuencia de la borrasca Harry se produjeron, según Adif, "varios casos de desprendimientos en desmontes y en la aleta de un muro de la AP-7 que causó el trágico accidente de Gelida del pasado 20 de enero. Posteriormente, también se han producido otros desprendimientos de diversa entidad".

El plan de intervención de urgencia puesto en marcha por el gestor de infraestructura consta de dos partes: una en la que se han intensificado las inspecciones en zonas sensibles de la red y una segunda en la que se están ejecutando obras de reparación por vía de emergencia en los puntos afectados. Por el momento, se han realizado más de un centenar de inspecciones en trincheras, taludes, túneles, puentes, plataforma, vía y otras estructuras de todas las líneas.

Las 23 actuaciones se localizan en otros tantos puntos repartidos por la red a su paso por Barcelona (5), Girona (5), Tarragona (9) y Lleida (4) y "consisten fundamentalmente en la protección de trincheras y taludes, además de operaciones de acondicionamiento de vía, entre otras", ha explicado Adif.

Además de la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las actuaciones, Adif ha explicado que ha desplegado a personal de vigilancia para comunicar "de forma inmediata cualquier posible anomalía que pueda afectar al servicio".