Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paro AragónAmaralReal ZaragozaMaría GoicoecheaCalles ZaragozaBorrasca JosephDebate El Periódico
instagramlinkedin

Nuevo percance

Una avería en la infraestructura de Adif provoca retrasos y demoras en Cercanías Madrid

Adif ha informado que está trabajando "para solucionar a la mayor brevedad posible" un fallo entre las estaciones de Atocha y Embajadores

Tren de cercanías en la estación de Atocha.

Tren de cercanías en la estación de Atocha. / Renfe

Javier Niño González

Madrid

Nueva incidencia en el Cercanías de Madrid. La línea C-5 está sufriendo demoras debido a una avería entre las estaciones de Atocha y Embajadores, según ha informado Cercanías Renfe y Adif a través de la megafonía de los andenes y de sus redes sociales.

Desde Adif están trabajando "para solucionarla a la mayor brevedad posible".

Algunos usuarios han reportado que, en el trayecto entre algunas estaciones, se han producido parones y circulación lenta.

Noticias relacionadas

Asimismo, a primera hora de este lunes algunos trenes de las líneas C-7 y C-10 han sufrido retrasos de una media de 20 minutos por una incidencia en la señalización entre las estaciones de Príncipe Pío y Pozuelo.

TEMAS

  1. Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
  2. Agada... y un 9 al final del mercado del Real Zaragoza
  3. El Real Zaragoza resiste y suma un gran punto contra el Castellón (0-0)
  4. Tincho, lateral del Castellón: 'Mi sensación es que el Real Zaragoza no baja, es un club histórico y no lo merece
  5. El 'efecto Sánchez' reactiva 'el orgullo' del PSOE en Aragón para las elecciones del 8F
  6. Un tiroteo en un edificio del barrio Parque Goya de Zaragoza deja dos heridos: 'No se escuchó nada. Me he enterado por un mensaje
  7. El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
  8. Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas

El jugador del Casademont Zaragoza DJ Stephens ya es papá: "Bienvenido, Dante Jayce"

El jugador del Casademont Zaragoza DJ Stephens ya es papá: "Bienvenido, Dante Jayce"

El PP anuncia la ampliación del Plan Pirineos como eje de desarrollo y futuro para Huesca: “Es la mayor apuesta estratégica realizada nunca"

El PP anuncia la ampliación del Plan Pirineos como eje de desarrollo y futuro para Huesca: “Es la mayor apuesta estratégica realizada nunca"

Los empresarios niegan la burbuja de los centros de datos en Aragón pero advierten de la necesidad de contratar mano de obra y tener capacidad energética

Los empresarios niegan la burbuja de los centros de datos en Aragón pero advierten de la necesidad de contratar mano de obra y tener capacidad energética

Sebas Moyano y Pomares entran en la enfermería en el primer día de Agada

Sebas Moyano y Pomares entran en la enfermería en el primer día de Agada

Así fue, jugada a jugada, la locura de Mariona Ortiz con el Casademont con la que alucinó Cantero: "Magistral"

Así fue, jugada a jugada, la locura de Mariona Ortiz con el Casademont con la que alucinó Cantero: "Magistral"

La investigación de la tragedia de Adamuz da mañana un paso decisivo: se abren las cajas negras del Iryo y el Alvia

La investigación de la tragedia de Adamuz da mañana un paso decisivo: se abren las cajas negras del Iryo y el Alvia

Natalia Chueca, sobre el tranvía: "Si la ciudad sigue creciendo, después de la ampliación de la línea 1 habrá que hacer la línea 2"

Natalia Chueca, sobre el tranvía: "Si la ciudad sigue creciendo, después de la ampliación de la línea 1 habrá que hacer la línea 2"

El PAR reclama la electrificación de la línea Mezquita-Platea: "Es una mentira global que se extiende en el tiempo"

El PAR reclama la electrificación de la línea Mezquita-Platea: "Es una mentira global que se extiende en el tiempo"
Tracking Pixel Contents