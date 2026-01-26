Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ferrocarriles

Nueva jornada de caos en el servicio de Rodalies en Cataluña por incidencias en un centro de control de Adif

El percance ha obligado a suspender este lunes la circulación de trenes, pese a que Renfe llegó a anunciar que el problema se había resuelto

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants de Barcelona, en una imagen de archivo.

Helena López

Barcelona

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha indicado que técnicos de Adif han detectado en torno a las 6,30 la primera avería, que se ha alargado unos 40 minutos, y que no ha afectado a los trenes de alta velocidad.

El portavoz ha explicado que los trenes que habían salido a partir de las 6.00 de la mañana han quedado estacionados hasta la recuperación del servicio, pero la coordinación informativa entre pantallas, megafonía y el trabajo desplegado por informadores ha generado confusión entre los usuarios.

Cuando ya se había retomado la circulación, y apenas llevaba media hora el servicio, ha vuelto a caer el sistema de emergencia de gestión de tráfico de Adif y por segunda vez se ha paralizado el sistema.

Han continuado y continúan prestando servicio los medios de transporte alternativos al tren que se habían programado a partir de las 6.00 horas, mientras los viajeros afectados sin servicio de autocar deberán consultar las webs de Renfe.

