Ferrocarriles
Nueva jornada de caos en el servicio de Rodalies en Cataluña por incidencias en un centro de control de Adif
El percance ha obligado a suspender este lunes la circulación de trenes, pese a que Renfe llegó a anunciar que el problema se había resuelto
Helena López
El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha indicado que técnicos de Adif han detectado en torno a las 6,30 la primera avería, que se ha alargado unos 40 minutos, y que no ha afectado a los trenes de alta velocidad.
El portavoz ha explicado que los trenes que habían salido a partir de las 6.00 de la mañana han quedado estacionados hasta la recuperación del servicio, pero la coordinación informativa entre pantallas, megafonía y el trabajo desplegado por informadores ha generado confusión entre los usuarios.
Cuando ya se había retomado la circulación, y apenas llevaba media hora el servicio, ha vuelto a caer el sistema de emergencia de gestión de tráfico de Adif y por segunda vez se ha paralizado el sistema.
Han continuado y continúan prestando servicio los medios de transporte alternativos al tren que se habían programado a partir de las 6.00 horas, mientras los viajeros afectados sin servicio de autocar deberán consultar las webs de Renfe.
