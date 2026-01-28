Datos de Encuesta de Población Activa
El abandono educativo temprano marca su mínimo histórico: 12,8%
A pesar de la reducción, el porcentaje sigue todavía alejado de la media europea: 9,4%
Olga Pereda
El abandono escolar temprano (AET), el porcentaje de población de 18 a 24 años que tiene, cómo máximo la ESO y no sigue ningún tipo de educación ni de formación, registró en 2025 su cifra más baja desde que hay registros: 12,8%. Así lo revela la Encuesta de Población Activa, publicada este miércoles por el Ministerio de Educación y FP. El porcentaje es 0,2 puntos menor que el contabilizado en 2024 y 7,2 puntos mejor que el de 2015, cuando el AET se situó en el 20%. A pesar de la reducción a lo largo de los años, el 12,8% es todavía un porcentaje alejado de la media europea: 9,4%. La distancia actual de la UE con España es de 3,4 puntos mientras que en 2015 era de 9. El AET no es solo un problema educativo y social dado que muchos expertos consideran que es "la antesala del desempleo".
Las autonomías con menos AET son Euskadi (3,6%) y Cantabria (8,8%) y la que más, Murcia (20,5%) y Canarias (15,9%).
Por sexos, en 2025 la diferencia entre el abandono de los hombres (15,9%) y el de las mujeres (9,5%) fue muy significativa: 6,4 puntos porcentuales. En el caso de los varones, aumentó en 0,2 puntos respecto a 2024, y en el de las mujeres continuó su descenso, esta vez en -0,5 puntos. Hace 10 años, en 2015, la diferencia entre ambos sexos era de 8,2 puntos.
La población entre 20 y 24 años que alcanzó al menos el nivel de segunda etapa de la educación secundaria -FP de grado medio, básica o bachillerato) se situó en 2025 en el 80,4%, lo que supone 11,9 puntos más que en 2015 (68,5%) y 0,5 puntos más que en 2024. Comparado con la media europea, en 2015 el dato de España se situaba 11,9 puntos por debajo, mientras que en 2025 se ha reducido a 4,7, teniendo en cuenta el último dato de media europea disponible, del 85,1% en 2024.
Como sucede con el indicador de abandono, la diferencia entre sexos en este caso es muy significativa, siendo en 2025 el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que completaron al menos la segunda etapa de educación secundaria del 85,1%, 9,1 puntos porcentuales más que los hombres (76,0%).
El 52,5% de la población de 25-34 años alcanzó el nivel de educación superior, -0,1 puntos porcentuales respecto a 2024, situándose por encima de la media europea de 2024 (44,1%). Destaca el porcentaje de las mujeres, 58,7%, que supera claramente al de los hombres, 46,6%, siendo 12,1 puntos superior.
