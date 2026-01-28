La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España

Carreteras afectadas

Respecto a la red principal, era obligatorio el uso de cadenas en tramos de vías de Ávila (N-110 en Villatoro y Piedrahita, N-403 en El Barraco y N-502 en Solosancho), Ávila y Cáceres (N-110 entre El Barco de Ávila y Tornavacas), Ávila y Salamanca (N-501 entre Ávila y Peñaranda de Bracamonte), Ávila y Segovia (AP-51 entre Brieva y Villacastín) y Cáceres (A-66 en Aldeanueva del Camino).

También había nivel rojo en Huesca (N-330a en Canfranc y N-330b en Candanchú), Madrid (A-6 cerca de la capital), Madrid y Ávila (AP-6 entre Las Eras y Adanero), Madrid y Segovia (A-1 de Las Pueblas a Villarejo), Segovia (AP-61 en El Espinar) y Segovia y Ávila (N-6 de Labajos a Adanero).

Además, el nivel amarillo afectaba a carreteras estatales de Ávila (N-403 en La Atalaya), Ávila y Segovia (N-403 de Ávila a Martín Muñoz de las Posas), Guadalajara (A-2 en Valdenoches), Madrid y Segovia (A-1 en Somosierra), y Zamora y León (A-66 de Matilla de Arzón a Ribaseca).