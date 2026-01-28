Entidades científicas denuncian la organización de un congreso antivacunas en España en pleno resurgir del sarampión

Justo cuando España vive un resurgir del sarampión, una enfermedad erradicada hace ya una década gracias a las vacunas, un grupo de promotores de 'terapias alternativas' anuncia la celebración del "primer congreso divulgativo" sobre los supuestos "daños de las vacunas" y su relación con el autismo y las enfermedades raras. El evento, convocado para el 28 de febrero en Ciudad Real, se promociona junto al nombre de una veintena de gurús de las pseudociencias como Josep Pàmies y Andreas Kalcker, dos nombres que acumulan a sus espaldas varias denuncias por promocionar falsos remedios como la llamada 'terapia de la lejía'. Varias entidades científicas y médicas denuncian el peligro que supone la convocatoria de este evento antivacunas en España y piden a las autoridades frenarlo. "Es vergonzoso que se permitan este tipo de reuniones abiertamente anticientíficas. Difundir una mentira no puede ampararse bajo el derecho a la libertad de expresión", afirma Vicente Baos, portavoz de Círculo Escéptico.

El congreso se anuncia como un "espacio de reunión" para hablar sobre los supuestos daños de las vacunas y su relación con enfermedades como el autismo (un hecho rebatido en multitud de ocasiones por la evidencia científica y que actualmente solo abanderan grupos abiertamente antivacunas como la administración Trump). Sus organizadores afirman que la jornada contará con "testimonios de médicos" como, por ejemplo, el de Isabel Bellostas, una pediatra inhabilitada por el Colegio de Médicos de Madrid por "propagar tesis que carecen de base científica y que podrían resultar perjudiciales para la salud de los pacientes". En el cartel de la jornada también destacan nombres muy conocidos en círculos de antivacunas españoles como el de Xavier Uriarte, de la 'Liga para la libertad de vacunación'; el pediatra Miguel García Báez y el médico Enric Costa Vercher.

Entidades como Círculo Escéptico, la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), la Confederación Autismo España y la Asociación Española de Profesionales del Autismo han denunciado públicamente la convocatoria de este evento y han reclamado a las autoridades que "eviten" su celebración ya que "la difusión de contenidos pseudocientíficos supone un riesgo para la salud pública y los derechos de los pacientes". Según ha podido saber EL PERIÓDICO, varios de estos grupos han contactado con Colegios de Médicos, consejerías de salud y hasta diferentes estamentos regionales y locales para reclamar la suspensión de este congreso antivacunas y para pedir que se "investiguen posibles responsabilidades" entre sus organizadores.

El eco de Trump en España

El movimiento antivacunas español lleva años gestándose en las sombras pero ahora, tras la llegada al poder de Trump, está viviendo un nuevo resugir. "Es vergonzoso ver cómo la ola de negacionismo americano está llegando a España. Se trata de un discurso peligroso, intolerable y sin ningún tipo de fundamento", afirma Baos, quien también argumenta que detrás de estas tesis no hay un afán por "difundir una verdad alternativa" sino por "llenar los bolsillos de quienes promueven estas ideas". Los organizadores del congreso antivacunas de Ciudad Real han puesto a la venta dos modalidades de entrada para asistir al evento: 25 euros para conectarse 'online', 30 euros para asistir en persona y hasta 40 euros para participar en toda la jornada y terminar con un "cóctel degustación de platos manchegos".

"Las autoridades sanitarias deberían tomar cartas en el asunto porque estamos ante un evento que supone un peligro para la salud pública, con el agravante de que muchos de estos mensajes se dirigen específicamente al tratamiento de menores", afirma Emilio Molina, portavoz de la Asociación Para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP)y de la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (RedUNE). Según afirma Molina, ante la convocatoria de este evento también deberían actuar los colegios de médico tanto estatales como regionales en tanto que muchos de los participantes se presentan como médicos aunque, en muchos casos, se trata de profesionales que nunca han ejercido o que han sido sancionados por llevar a cabo este tipo de actividades que van contra el código deontológico de los sanitarios.