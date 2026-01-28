La DGT lo confirma: multas de hasta 900 euros por poner un vado en la vivienda sin tener la placa oficial

Al andar por la calle es habitual encontrarse señales de vado permanente (placas y líneas amarillas pintadas en el suelo) frente a garajes y viviendas particulares. Su función es señalar que ese espacio concreto de la vía pública está reservado para la entrada y salida de vehículos, y la prohibición de estacionar de ellos.

Sin embargo, en ocasiones, algunos propietarios se aprovechan de la existencia de estas señales para simular sus propios vados sin tener la licencia correspondientel. Los pasos para realizar el engaño son pintar una línea amarilla en el suelo sin realizar los trámites oficiales pertinentes y abstenerse de colocar una placa oficial. En ocasiones, se opta por colocar directamente una placa falsa.

Si alguno de tus vecinos ha llevado a cabo esta maniobra, puedes invocar el artículo 139 del Reglamento General de Circulación (RGC) ante el ayuntamiento de tu localidad. Las sanciones por colocar una señal de vado sin autorización pueden oscilar entre 501 y 901 euros, dependiendo de la normativa municipal.

¿Qué dice la ley sobre los vados falsos?

El artículo 139 del RGC dictamina que la señalización y el mantenimiento de las vías públicas son competencia exclusiva del "titular de la vía", que acostumbra a ser el mismo consistorio.

Esta normativa deja claro que ningún particular puede instalar señales de este tipo por su cuenta, aunque sea frente a su propia vivienda. Estas señales no oficiales se consideran vados falsos y su instalación es ilegal.

Si cualquier ciudadano denuncia los hechos ante el ayuntamiento competente, este puede ordenar la retirada de la pintura y, si así lo considera, informará al vecino de los pasos necesarios a realizar para regularizar la situación.

Si aparcas delante de un garaje con una señal de vado ilegal no te pueden multar. / ARCHIVO

Qué pasa si aparcas frente a un vado falso

Dado que un vado falso carece de validez legal, estacionar frente a él no debería conllevar una multa por parte de las autoridades de tráfico. Sin embargo, es fundamental asegurarse de que la señal es realmente falsa antes de aparcar en ese lugar.

Noticias relacionadas

Para identificar un vado legal, la placa debe estar homologada y contener información específica, como el número de licencia y el año en curso. Además, suele ir acompañada de marcas viales, como líneas amarillas en el bordillo o la calzada.