Una autónoma zaragozana carga contra las bajas de los trabajadores: "Si preguntas, es acoso; si no, desinterés"

La pastelera se ha hecho viral por sus alegatos en defensa de los trabajadores por cuenta propia

Una autónoma zaragozana carga contra las bajas de los trabajadores: "Si preguntas, es acoso; si no, desinterés". / GRANIERS / INSTAGRAM

Paula Marco

Zaragoza

Sandra Sanz, propietaria de Granier Zaragoza, se ha hecho viral en los últimos meses por sus alegatos en defensa de los trabajadores autónomos, uno de los colectivos que más aporta a la economía y que menos recibe a cambio, con destacadas diferencias respecto al resto de empresarios y trabajadores por cuenta ajena.

Ahora, la autónoma zaragozana ha vuelto a pronunciarse sobre otro de los problemas que afecta a los autónomos. En concreto, el motivo han sido las bajas de los empleados, que tal y como ha explica en sus redes sociales pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para las pequeñas y medianas empresas.

Sanz pone como ejemplo el caso de una trabajadora que entra a una empresa y, al mes, recibe la baja por enfermedad. Pasados unos meses, no hay noticias de la empleada. Una situación que supone un dilema para los autónomos, dado que la ley es estricta sobre en qué casos y de qué manera puede una empresa comunicarse con un trabajador que se encuentra en situación de incapacidad temporal. “Si preguntas, es acoso; si no preguntas, desinterés”, resume la empresaria.

“Nos merecemos que levantes el teléfono o mandes un WhatsApp”

La pastelera dirige sus quejas sobre todo a aquellos trabajadores que no dan señales de vida, incluso cuando ya han transcurrido varios meses desde el inicio de la baja laboral. Algo que, asegura, sume al empresario en la incertidumbre.

“Te he cogido, te he formado, te he pagado el 100% durante la formación (...). He tenido que meter a otra persona para que te formara y dedicara íntegramente una jornada laboral. Y tú consideras que no merecemos de ti que levantes el teléfono o pongas un WhatsApp diciendo esta es mi situación en este momento”, argumenta, afirmando que en la empresa pueden entender perfectamente una baja de larga duración.

Esta falta de comunicación por parte del empleado provoca en la empresaria una sensación de engaño. “Yo interpreto que me ha utilizado y lo digo abiertamente”, afirma, y asegura que no cree ser la única que se siente así.

La empresa no sabe si reemplazar

Además, denuncia que la empresa desconoce el motivo de la baja porque, según afirma, no se lo comunica ni la Seguridad Social ni el propio trabajador. “¿Qué hacemos, la reemplazamos o no la reemplazamos?”, se pregunta Sanz, que añade que esta situación no solo afecta a los autónomos sino también a otras personas, ya que puede generar falsas expectativas: “No podemos formar a otra persona —que es otro gasto añadido— para luego decirle que no”, subraya.

