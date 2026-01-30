Los hosteleros zaragozanos tachan de inaceptable la campaña de LaLiga que premia la denuncia de particulares por piratería en los bares

Hostelería de España, organización empresarial del sector de la que forma parte Horeca Zaragoza, ha mostrado su total desaprobación y disconformidad con la campaña creada por LaLiga que ofrece una gratificación de 50 euros por cada denuncia válida para combatir el fútbol ilegal en los locales de hostelería.

Tal y como informan en un comunicado, desde Hostelería de España se ha iniciado hace un tiempo una vía de colaboración con LaLiga, con dos objetivos principales. Por un lado, concienciar sobre la emisión legal de fútbol en los establecimientos de hostelería y, por otro lado, avanzar en un sistema de condiciones más justo en las tarifas de locales de hostelería a la hora de emitir fútbol, atendiendo a aspectos como el uso principal o secundario de la emisión, metros cuadrados, número de dispositivos, ubicación del establecimiento, etc.

"Una colaboración planteada en positivo para concienciar a la hostelería y acabar con la piratería, siempre en el marco de unas líneas de actuación dentro del Estado de Derecho que impera en nuestro país, y que garantiza unos controles al tiempo que ampara legalmente a las empresas y ciudadanos", exponen.

Crítica por el señalamiento al sector

Para José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España: “Desde Hostelería de España compartimos el objetivo común con LaLiga de la lucha contra la piratería, partiendo de la base de que supone una competencia desleal para la inmensa mayoría del sector que actúa de manera legal. Si bien la campaña ideada por LaLiga rebasa todos los límites admisibles y señala a un sector, que siempre ha sido un aliado para el fútbol, siendo el punto de encuentro para el disfrute de este deporte”.

El fútbol es el deporte rey en España y el más visto en bares, y LaLiga es la competición más seguida. Más de 15 millones de aficionados van al menos una vez por temporada a un bar, 5,2 millones lo hacen de forma asidua (al menos una vez al mes) y 2,6 millones va cada fin de semana a ver partidos de LaLiga a un establecimiento público, según datos del Estudio del consumo de fútbol en locales públicos, elaborado por LaLiga y Mediapro.

"Los bares, restaurantes, cafeterías y locales de ocio se caracterizan por ser puntos de encuentro, socialización y convivencia y no de desencuentro, confrontación y denuncia entre ciudadanos", defienden desde la asociación, y aseguran que "LaLiga ha hecho una gran labor en la difusión del fútbol, y esto ha sido el punto de partida para el acuerdo en el que se está trabajando, y cuya continuidad queda pendiente de la decisión del Comité Ejecutivo, que se reúne el 2 de febrero en Málaga".

Sobre Hostelería de España

Fundada en 1977, Hostelería de España es la organización empresarial que representa al sector de restaurantes, bares, cafeterías y pubs de nuestro país. El sector de la hostelería está compuesto por más de 300.000 establecimientos que generan empleo para 1,85 millones de personas y alcanzan un volumen de ventas de 166.211 millones de euros. Su contribución al PIB nacional asciende al 6,7% en términos de valor añadido. De manera específica, los restaurantes, bares, cafeterías y pubs emplean a 1,39 millones de trabajadores y generan una facturación cercana a los 116.200 millones de euros, lo que supone un aporte del 4,7% al PIB de España.

Por su parte, la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza -Horeca Zaragoza- integra a las dos asociaciones empresariales del sector hostelero más importantes de Zaragoza: la Asociación de Empresarios de Restaurantes de Zaragoza y provincia y la Asociación de Empresarios de Hoteles de Zaragoza y provincia. Fundada en el año 1977 es, en la actualidad, la mayor organización empresarial del sector de hostelería en la provincia de Zaragoza con más de 1.000 empresas asociadas.

La federación actúa como interlocutor con la administración, agentes sociales y demás organismos e instituciones, así como en la negociación colectiva y es su voz e imagen pública ante los medios de comunicación. Su objetivo es representar, gestionar y defender los intereses de las empresas del sector, así como promover el mayor desarrollo económico y social de este colectivo empresarial. Horeca Zaragoza cuenta también con un centro de formación especializado en Hostelería.