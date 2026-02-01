Retrasan un vuelo en el aeropuerto de Valencia tras subirse un hombre al techo de un avión

Susto en el aeropuerto de Manises. Un hombre cuya edad no ha trascendido se coló este sábado por la tarde en las pistas del aeródromo valenciano y se subió al techo de un avión de la compañía Vueling, obligando a retrasar un vuelo que salía de Valencia y tenía como destino Amsterdam.

Afortunadamente, el incidente se resolvió en cuestión de minutos y no hubo que lamentar ningún herido. Eso sí, el autor de los altercados, que tuvo que ser evacuado en ambulancia a un centro hospitalario para ser examinado ante los indicios de que estuviera sufriendo algún tipo de brote psicótico, ha sido sancionado por incumplir la Ley de Seguridad Aérea.

Corriendo por el techo

Los hechos sucedieron en la tarde de este sábado, poco antes de las 18.35 horas, cuando Airbus A320 de la compañía aérea vueling no pudo despegar porque un hombre se había subido al techo del avión. Pasajeros que se encontraban en esos momentos en el aeropuerto observaban atónitos como el hombre, que hacía gestos extraños, comenzó a correr por el techo de la nave, generando algunos momentos de angustia.

"¿Cómo ha subido ahí?", se preguntaban los testigos, que temían que el hombre pudiera estar armado o que pudiera caer y "abrirse la cabeza". La tripulación sospecha que subió por la escalera de pasajeros y trepó hasta el techo de la nave, una hipótesis que no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. Sí que comprobaron que este no llevaba ningún arma encima.

Evacuado en ambulancia

Los momentos de máxima tensión se vivieron cuando comenzó a golpear el techo de la nave mientras gritaba frases incomprensibles. Agentes de la Guardia Civil acudieron de inmediato al lugar y lograron con éxito convencerlo para que bajara del avión, evitando que sufriera ningún tipo de daño.

Fuentes consultadas por Levante-EMV no han sabido aclarar cómo accedió el detenido a la pista. Sí que informan que, tras ser identificado y avisar a los servicios sanitarios, el hombre fue evacuado en una ambulancia a un hospital para ser examinado por los médicos de la unidad de psiquiatría.

Dos horas de retraso

Desde Aena aseguran que el incidente no supuso ningún tipo de peligro para el personal del aeropuerto ni para los viajeros porque la Guardia Civil se hizo cargo en seguida del asunto. Afirman, además, que el incidente duró unos pocos minutos, que se resolvió sin ningún tipo de repercusión en la operativa, esto es, que no hubo que cancelar la salida de ningún avión.

Sí que hubo un vuelo afectado, admiten, que tenía como destino Amsterdam, y que se retrasó "algo más de dos horas". Se trata del avión al que se subió el detenido, que tenía programada la salida a las 18.35 horas, y no pudo despegar hasta poco antes de las 21.00 horas.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por este diario confirman que el autor de los altercados será denunciado por incumplir la Ley de Seguridad Aérea.