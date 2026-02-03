La NASA aplaza al menos hasta marzo el viaje de astronautas hacia la Luna con la misión Artemis II

El regreso de la humanidad a la Luna tendrá que esperar. Según ha anunciado esta madrugada la agencia espacial estadounidense NASA, la misión Artemis II, que tenía previsto despegar este próximo fin de semana rumbo al satélite terrestre, queda aplazada hasta como mínimo el mes de marzo. ¿El motivo? Durante una de las pruebas técnicas más decisivas del proyecto se ha detectado una fuga de hidrógeno líquido en el cohete y varios problemas asociados a la presurización de la nave espacial. "Los equipos deben revisar todos los datos disponibles, solucionar cada problema y volver a realizar las pruebas antes de establecer una nueva fecha de lanzamiento oficial", afirman desde la NASA.

En un principio, Artemis debía despegar este fin de semana y emprender el primer viaje tripulado rumbo a la Luna en más de 54 años. La misión, que no aspiraba a aterrizar, pretendía ser el preámbulo del regreso de nuestra especie al satélite terrestre tras más de medio siglo de ausencia. También pretendía ser la primera misión lunar con la participación de una mujer y de una persona de color. Pero tras este último revés, todo apunta a que la sucesora del programa Apolo tendrá que esperar al menos un mes más para entrar en los libros de historia.

La detección de varios fallos técnicos obliga a posponer el despegue de la misión hasta la siguiente ventana de lanzamiento disponible, que arranca a principios de marzo

Según han explicado desde la NASA, una vez aplazado oficialmente el despegue de la misión, también se levanta la cuarentena para los cuatro astronautas que, siguiendo los protocolos habituales, permanecían en aislamiento desde el pasado 21 de enero para asegurar su buen estado de salud antes del despegue. También se anula su viaje hacia el centro espacial Kennedy de Florida, donde les espera el cohete y la cápsula lunar del programa Artemis. "La tripulación volverá a entrar en cuarentena aproximadamente dos semanas antes del próximo lanzamiento previsto", afirman desde la agencia espacial.

Fallos técnicos

El despegue de Artemis se ha puesto en pausa hasta que se solucionen los fallos técnicos detectados durante el llamado 'wet rehearsal', el proceso de ensayos técnicos en el que se lleva a cabo una simulación completa de las operaciones de lanzamiento del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), incluyendo la cuenta regresiva, la carga de combustible, el cierre de la nave Orión y el vaciado seguro del cohete. Los responsables de la misión afirman que esta prueba se desarrolló "en condiciones ambientales adversas" con temperaturas inusualmente bajas en el Centro Espacial Kennedy, lo que afectó a múltiples sistemas y obligó a retrasar el inicio de las operaciones de repostaje hasta que se alcanzaron "márgenes térmicos aceptables".

Todo apunta a que el principal problema detectado durante la prueba fue una fuga de hidrógeno líquido en la etapa central central del cohete, lo que en un primer momento obligó a detener el flujo de combustible, recalentar la interfaz, reacomodar de los sellos y ajustar los parámetros de carga. A pesar de estas dificultades, los equipos afirman lograron completar el llenado de todos los tanques y ejecutar una primera prueba de cuenta atrás aunque, en el último momento, también tuvieron que interrumpirla ante la señal de aviso que envió el secuenciador de lanzamiento terrestre debido a "un aumento en la tasa de fuga de hidrógeno".

En la prueba técnica realizada este lunes se detectaron varias fugas de combustible, un problema en la escotilla de la nave Orión y fallos ocasionados por el frío

Los responsables del programa Artemis afirman que durante la prueba técnica se tuvo que realizar una intervención adicional en una de las válvulas del sistema de presurización de la nave Orión. Concretamente, en la escotilla. En los informes preliminares también se habla de demoras en las operaciones de cierre, fallos intermitentes en los canales de comunicación de audio entre los equipos de tierra y varias afectaciones en cámaras y equipos sensibles al frío. "El aplazamiento de la misión se debe a la necesidad de analizar en profundidad los datos obtenidos y corregir varios problemas técnicos identificados durante el ensayo", aclaran desde la NASA.