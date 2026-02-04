Los epidemiólogos sentencian la nueva pirámide alimentaria de Estados Unidos: demasiada carne roja y grasas saturadas

La nueva Guía Alimentaria 2025-2030 elaborada por los Departamentos de Salud y de Agricultura de Estados Unidos ha dado la vuelta a la pirámide nutricional, con algunos cambios y recomendaciones positivas y "otros que no lo son tanto", según el Grupo de Trabajo sobre Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Hay recomendaciones que, de acuerdo con la Sociedad, contradicen la evidencia científica y no tienen en cuenta el impacto ambiental de la alimentación.

Por ejemplo, citan, la nueva pirámide, ahora invertida, recomienda aumentar el consumo de alimentos de origen animal, destacando de forma visual productos como bistec de ternera, mantequilla, queso y leche entera. Los expertos recuerdan que un consumo elevado de carne roja se asocia a un mayor riesgo de padecer cáncer colorrectal.

El aumento de grasas saturadas como la de los quesos y lácteos enteros se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular

Además, el aumento de grasas saturadas como la de los quesos y lácteos enteros se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, la nueva pirámide recomienda duplicar la ingesta de proteínas de origen animal, lo que favorece el aumento de peso y el riesgo de diabetes.

Cereales integrales

Por otro lado, el Grupo de Nutrición de la SEE señala que en la base de la nueva pirámide se sitúan los cereales integrales, lo que puede interpretarse como una recomendación para reducir su consumo, "pese a que numerosos estudios han mostrado que disminuyen la mortalidad general y el riesgo de enfermedad coronaria e ictus".

"Estas recomendaciones chocan con la ya clásica pirámide de la dieta mediterránea, ampliamente aceptada", señala la SEE

"Estas recomendaciones chocan con la ya clásica pirámide de la dieta mediterránea, ampliamente aceptada y respaldada por la ciencia, en cuya base se sitúan los alimentos de origen vegetal (frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales), que deben ser consumidos diariamente, y en el vértice, los alimentos de origen animal, que deben ser evitados, consumidos moderadamente o solo algunos días a la semana.

Lo positivo

Pero la nueva pirámide también contempla aspectos positivos, señalan los epidemiólogos. Destacan que propone limitar el consumo de azúcares añadidos, haciendo referencia especialmente a las bebidas azucaradas. Además, recomienda reducir la ingesta de alimentos ultraprocesados, como snacks salados o dulces y bollería industrial, así como de los hidratos de carbono refinados, como los que contiene el pan blanco.

También ven de forma positiva la propuesta de limitar el consumo de alcohol, aunque al no establecer cantidades específicas, consideran que esta recomendación puede ser "ambigua".

El impacto ambiental

Sin embargo, otro de los puntos críticos señalados por la SEE es que la guía estadounidense no incorpora el impacto ambiental de la alimentación. En el contexto actual de cambio climático, la sociedad recuerda que alrededor del 34 % de los gases de efecto invernadero provienen del sistema alimentario, especialmente la producción de alimentos de origen animal. Por contra, la producción de alimentos de origen vegetal genera entre 50 y 100 veces menos emisiones por cada gramo de alimento producido que la de origen animal.

La Sociedad Española de Epidemiología llama a tener en cuenta "la evidencia científica, así como la salud del planeta y de la población a la hora de emitir recomendaciones alimentarias". Ignorar estos principios, advierte, puede tener consecuencias negativas a largo plazo.