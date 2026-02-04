Las cabañuelas de Jorge Rey se olvidan de la borrasca Leonardo y predicen nevadas para Semana Santa: "Aire frío polar térmico"
El joven burgalés avisa de un vaivén de temperaturas para mayo con muchas borrascas y la llegada de algo de calor
Todo el mundo está pendiente del tiempo y las alertas por fuertes lluvias y nevadas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se repiten cada semana. La borrasca Leonardo ha obligado a activar por ejemplo el aviso rojo en zonas de Andalucía donde se ha tenido que evacuar a centenas de personas por el riesgo de inundaciones. Los meteorológos más reputados del país como Mario Picazo o Roberto Brasero indican que seguirá lloviendo al menos hasta el fin de semana, aunque la cantidad de agua será menor con el paso de los días.
Otro aficionado a la meteorología que se ha aventurado a dar su propia predicción acerca del temporal Leonardo es Jorge Rey. El joven de las cabañuelas saltó a la fama hace ya unos años al predecir la borrasca Filomena que congeló por completo toda España.
"Los embalses están subiendo mucho. El agua ya no cabe en la tierra. Este fenómeno va a dejar mucha más agua. Las tormentas van a ser muy intensas con acumulaciones cercanas a los 200 litros. Andalucía será la zona donde más se note esta borrasca", explicó Jorge Rey en su canal de YouTube sobre un fenómeno que ha puesto en jaque a todo el país.
Mientras España sufre las consecuencias de un nuevo temporal en este invierno tan lluvioso, el método tradicional de las cabañuelas ha permitido a Jorge Rey olvidarse de Leonardo y mirar más hacia adelante.
Subida de temperaturas y frío en Semana Santa
El joven burgalés confirma que el invierno podría acabar de forma repentina con la llegada del mes de marzo. "Los primeros días habrá una subida importante de las temperaturas con lluvias para la Cincomarzada. Varios frentes más seguirán dejando lluvias en el oeste con subidas y bajadas de las temperaturas repentinas entre días frescos y ya templadillos", precide.
Todo volverá a cambiar a mediados de marzo con la llegada de una borrasca acompañada de calima que traerá calor a todo el país. Una borrasca que pasará en dirección a Europa dejará vía libre para una masa de aire frío polar ártico con nevadas en el norte. "Una Semana Santa mala en el norte y centro peninsular con una gran posibilidad de nevadas, sobre todo, para los últimos días de marzo, que para los días santos", concluye un Jorge Rey que se aventuró a predecir el tiempo hasta junio.
