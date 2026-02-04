Este es el motivo por el que los funcionarios aragoneses tendrán un día más de asuntos propios en 2026

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) es la normativa que recoge los derechos y deberes de los trabajadores de las administraciones públicas. Entre otros aspectos, esta ley regula los permisos retribuidos y los días de libre disposición que los funcionarios pueden disfrutar sin perder salario ni cotizaciones a la Seguridad Social.

A diferencia de los permisos por enfermedad de un familiar o por el nacimiento o cuidado de un menos, los asuntos propios o 'moscosos', como se conocen popularmente en el sector público, son un permiso retribuido que permite ausentarse del puesto de trabajo durante un número determinado de días sin necesidad de justificar el motivo, siempre dentro de las necesidades del servicio y conforme a la planificación interna de la administración.

Según reza en el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos en España y también en Aragón tienen derecho, por lo general, a seis días de asuntos propios. Sin embargo, en 2026 podrán sumar un día más por una razón en concreto.

Un día más de asuntos propios en 2026

El motivo de este incremento hay que buscarlo en el calendario laboral de 2026. El 15 de agosto, festivo en toda España, cae en sábado. En las administraciones públicas, el Estado permite al trabajador recuperar este día como un 'moscoso'.

El EBEP prevé que, cuando una festividad nacional retribuida y no sustituible coincide en sábado, pueda añadirse hasta un día adicional a los asuntos propios del año correspondiente. Es decir, el “moscoso extra” funciona como una forma de compensación interna dentro del régimen de permisos de las administraciones públicas.

Esta medida se concreta en la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 27 de enero de 2026, que regula el disfrute de este día adicional de permiso para 2026 como consecuencia de la coincidencia en sábado de un festivo nacional no recuperable ni sustituible.