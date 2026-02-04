Este es el motivo por el que los funcionarios aragoneses tendrán un día más de asuntos propios en 2026
Los empleados públicos disponen de manera habitual de seis días de 'moscosos' al año
El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) es la normativa que recoge los derechos y deberes de los trabajadores de las administraciones públicas. Entre otros aspectos, esta ley regula los permisos retribuidos y los días de libre disposición que los funcionarios pueden disfrutar sin perder salario ni cotizaciones a la Seguridad Social.
A diferencia de los permisos por enfermedad de un familiar o por el nacimiento o cuidado de un menos, los asuntos propios o 'moscosos', como se conocen popularmente en el sector público, son un permiso retribuido que permite ausentarse del puesto de trabajo durante un número determinado de días sin necesidad de justificar el motivo, siempre dentro de las necesidades del servicio y conforme a la planificación interna de la administración.
Según reza en el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos en España y también en Aragón tienen derecho, por lo general, a seis días de asuntos propios. Sin embargo, en 2026 podrán sumar un día más por una razón en concreto.
Un día más de asuntos propios en 2026
El motivo de este incremento hay que buscarlo en el calendario laboral de 2026. El 15 de agosto, festivo en toda España, cae en sábado. En las administraciones públicas, el Estado permite al trabajador recuperar este día como un 'moscoso'.
El EBEP prevé que, cuando una festividad nacional retribuida y no sustituible coincide en sábado, pueda añadirse hasta un día adicional a los asuntos propios del año correspondiente. Es decir, el “moscoso extra” funciona como una forma de compensación interna dentro del régimen de permisos de las administraciones públicas.
Esta medida se concreta en la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 27 de enero de 2026, que regula el disfrute de este día adicional de permiso para 2026 como consecuencia de la coincidencia en sábado de un festivo nacional no recuperable ni sustituible.
- Las últimas horas del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo
- Una estación de esquí del Pirineo de Aragón se cuela en el top 6 mundial de mayores espesores de nieve
- Dimiten el presidente y la junta directiva del Utebo
- Cierra una emblemática charcutería familiar de Zaragoza después de 42 años en activo: “Os llevaremos siempre en el corazón”
- Álex Gomes, dos contratos y dos cláusulas en el Real Zaragoza
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de Aragón TV?
- Así se gestó la llegada de El Yamiq. Negociación rápida, rescisión en el Al-Najma y contrato solo hasta junio
- Diamond Foundry empieza a reclutar en Zaragoza a los primeros directivos de su planta tecnológica: salarios de hasta 200.000 euros al año