La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

La sexta borrasca de gran impacto de 2026 dejará precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes

La borrasca Leonardo golpea con fuerza en Andalucía: más de 3.000 desalojados, zonas inundadas y carreteras cortadas

Sara Fernández

A. Romero / O. González

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

El tiempo en Épila: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Villamayor de Gállego: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Teruel: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Tauste: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Tarazona: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

