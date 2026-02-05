Mañana de caos para llegar al aeropuerto de Madrid: cortada la línea 8 de Metro en Barajas y la M-14

La mañana del jueves comienza con malas noticias para los que quieran llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas. La rotura de una tubería en el túnel de la carretera M-14, que enlaza las terminales T1-T2-T3 con la T4, ha provocado una inundación que dificulta el acceso. Como consecuencia, se ha interrumpido la circulación entre las últimas estaciones de la línea 8 de Metro, en ambos sentidos. Además, el túnel de acceso a la T4 se encuentra cortado y se complica la circulación en la carretera M-13.

Según ha explicado en sus redes sociales Metro Madrid, a las 8:19 horas se esperaba que la incidencia en el suburbano durara más de una hora, cuando ya llevaba al menos desde las 7:00 parada. "Continúa la incidencia entre Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, trabajamos para normalizar el servicio lo antes posible", apuntan.

Para llegar a Madrid-Barajas en transporte público, la entidad plantea como alternativa coger el autobús municipal 200, que sale del Intercambiador de Avenida América, pasa por Canillejas y llega al aeropuerto en apenas media hora. O en Metro hasta la parada de Feria de Madrid y posteriormente coger el autobús municipal 112. También se encuentra abierto el servicio de Cercanías entre Nuevos Ministerios y la T4 del aeropuerto.

Por su parte, Aena ha señalado que existen vías alternativas para los vehículos y cinco dotaciones de bomberos trabajan en las tareas de desagüe para solucionar la inundación. También han tenido que rescatar a varios conductores y trabajadores en el lugar de la rotura de la tubería, que ha afectado a varias casas de la avenida de Logroño, aunque afortunadamente no hay personas atrapadas. Según ha informado el jefe de guardia de Bomberos Madrid, Roberto González, el nivel del agua ha subido a un metro y cuarenta centímetros. No ha habido heridos y cuando se normalice la situación y se pueda acceder al túnel, se procederá a la retirada de una decena de vehículos que han quedado en su interior.

Además, para facilitar la circulación, el Ministerio de Transportes ha levantado el peaje de la M-12 en ambos sentidos, por lo que se puede transitar de manera gratuita.

Según ha informado Canal de Isabel II, el problema ha venido por una rotura fortuita en la arteria principal del Este, una conducción de 900 mm de diámetro situada en la Avenida de Logroño. La empresa ha informado que han tenido que interrumpir el suministro de agua en el sector afectado, lo que afecta aproximadamente a unas 5.000 propiedades. Los equipos técnicos han aislado la rotura y trabajan para reparar la conducción lo antes posible. Asimismo, se han enviado garrafas de agua para atender a los vecinos y usuarios afectados mientras se restablece el servicio.