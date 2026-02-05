Directo EL PERIÓDICO ARAGÓN
Directo | Efectos de la borrasca Leonardo en Extremadura: decenas de evacuados, 27 presas aliviando y 30 carreteras afectadas
La Junta ha activado la situación operativa 1 del plan Inuncaex para toda la región, ante las previsiones de fuertes lluvias y vientos
Extremadura enfrenta una jornada complicada debido a la borrasca Leonardo, que ha obligado a activar la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX). Durante esta mañana, se han registrado numerosos cortes de carreteras, se han evacuado a más de 600 vecinos y hay numerosas incidenicias por toda la región.
Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.
Urgente: cortado el Puente de la Autonomía de Badajoz
El nivel del caudal del Guadiana a su paso por la ciudad de Badajoz ha obligado a cerrar el Puente de la Autonomía, uno de los cinco que salvan el río en la capital. La última hora la ha dado el 112 minutos antes de las 23.00 horas.
Ascensión Martínez Romasanta
Estabilizada la situación en Gévora, pero el Guadiana sigue en aumento y obliga a desalojos en Badajoz
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha informado de que la situación en la pedanía de Gévora se encuentra estabilizada y que la carretera N-523 permanece abierta al tráfico. Asimismo, ha señalado que se mantiene la normalidad en los arroyos Calamón, Dehesilla y Rivillas, aunque ha pedido “cuidado en todo caso”.
Gragera ha advertido de que el caudal del río Guadiana seguirá aumentando en las próximas horas. Los ojos del puente de la Autonomía se encuentran prácticamente cerrados y ha sido necesario desalojar varias viviendas próximas a la depuradora como medida preventiva. Además, el Ayuntamiento ha decretado el cierre del colegio de Balboa debido a la crecida del arroyo de Limonetes.
EP
Felipe VI y Pedro Sánchez trasladan su solidaridad a los extremeños en una conversación telefónica con María Guardiola
Su Majestad el Rey Felipe VI ha trasladado su solidaridad hacia los vecinos de las poblaciones afectadas por el temporal en Extremadura en una conversación telefónica con la presidenta de la comunidad autónoma, María Guardiola.
La dirigente extremeña ha dado cuenta del diálogo mantenido con el monarca a través de una publicación en la red social X, recogida por Europa Press, en la que señala Felipe VI "sigue con mucha atención la evolución de las borrascas en Extremadura y otras regiones".
"Agradezco a Su Majestad el respaldo institucional y la solidaridad expresada hacia los vecinos y las poblaciones extremeñas afectadas", añade la presidenta extremeña.
Asimismo, Guardiola ha publicado imágenes de su participación este jueves, 5 de febrero, en la reunión de esta mañana del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), así como de su visita a la localidad de Jerez de los Caballeros, donde ha visitado a las familias desalojadas de las pedanías de La Bazana y Valuengo ante el riesgo de desbordamiento de la presa del mismo nombre.
Guardiola ha mostrado su agradecimiento por la "cooperación y ejemplaridad" de los vecinos, que ha extendido al alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, a las delegadas de las pedanías y a todos los efectivos que están trabajando en la coordinación de esta emergencia.
También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contactado con Guardiola, para interesarse por las incidencias que están dejando las sucesivas borrascas en la comunidad autónoma.
"Lo primero es asegurar la protección de las personas y gestionar la emergencia con previsión", remarca la presidenta extremeña.
A su vez, en otra publicación, Pedro Sánchez ha señalado que sigue "con preocupación" la situación en las zonas afectadas por la borrasca Leonardo y traslada toda su solidaridad hacia las personas que han tenido que ser desalojadas de sus hogares.
Asimismo, agradece la labor de todos los servicios de emergencias desplegados y pide a los ciudadanos que sigan con "máxima precaución" todas sus indicaciones.
Laura Alcázar
Estas son las vías que permanecen cortadas en Extremadura
El fuerte temporal que afecta a Extremadura mantiene nueve vías cortadas o con incidencias de gravedad, principalmente en la provincia de Cáceres, según la información facilitada por la Guardia Civil y el 112 Extremadura. Las autoridades piden extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.
Las carreteras más perjudicadas presentan nivel negro de circulación, con cortes totales por inundaciones, nieve en calzada o daños estructurales como socavones y desprendimientos.
Entre las vías cortadas destaca la CC-146, entre la EX-117 y el límite con Portugal por Zarza la Mayor, donde el anegamiento de la calzada por lluvias intensas afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 3,4 y 3,9.
Nieve en el Pico Villuercas
También permanece en nivel negro por nieve la CC-437, desde la EX-118 hasta Pico Villuercas, con afección entre los kilómetros 0 y 10,8, así como la CC-224, carretera del puerto de Honduras, que conecta Hervás con la N-110 hacia Cabezuela del Valle, cortada en todo su trazado hasta el kilómetro 31,3.
La nieve ha obligado igualmente al cierre de la CC-242, entre Piornal y Garganta la Olla, mientras que la CC-234, carretera de Valdastillas, permanece cortada por inundación de la calzada.
Cuartos del Baño
En el término municipal de Cáceres continúa cortado el acceso a la urbanización Cuartos de Baño, mientras que en la A-5 se registran varios daños: un socavón con corte del carril izquierdo entre los kilómetros 244 y 244,8 en sentido Badajoz; otro en el kilómetro 240 sentido Madrid, con cierre del carril derecho; y restricciones adicionales en el carril derecho entre los kilómetros 275 y 282, también en dirección Madrid.
Por último, en la EX-117, a la altura del kilómetro 34,5 en sentido Piedras Albas, se ha producido la caída de un talud que afecta al carril derecho, con los servicios de mantenimiento ya activados.
EP
Bajan a 11 las estaciones de aforo del Tajo que superan el umbral de aviso rojo en Cáceres
La Confederación Hidrográfica del Tajo ha elevado a 23 las estaciones de aforo de esta cuenca que superan el umbral de aviso rojo, tres más que en la última actualización este jueves por la mañana.
De ellas, 11 se encuentran en la provincia de Cáceres, cuantro menos con respecto a las 15 de la anterior actualización, y el resto en las provincias Madrid y Toledo.
En concreto, en el caso de la provincia de Cáceres, superan el umbral de aviso hidrológico rojo, Cuerpo de Hombre en Cotos; AR41 Ambroz en El Villar; AR43 Jerte en Galisteo; AR46 Árrago en Huélaga; AR50 Almonte en Molino Buitrera; AR52 Salor en Membrío; MC05 Tiétar en Valverde La Vera-Losar; MC06 Tiétar en Casatejada Jaraiz - Bazagona; MC07 Alagón en Coria; R163 Piedras Albas; y Pozo del Rey, según los datos aportados por la CHT.
Cabe recordar que el aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas "muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes", ante el que es recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.
Además, y con motivo de las precipitaciones registradas durante los últimos días, señala la CHT que en estos momentos hay 24 presas de la cuenca del Tajo, nueve de ellas en nivel de aviso rojo, que están desembalsando con avisos hidrológico, para mantener los resguardos estacionales.
También destaca el desembalse a Portugal desde la presa de Cedillo, cuyo titular es la compañía Iberdrola, con 6.300 metros cúbicos por segundo con tendencia ascendente.
Se agrieta en el valle del Jerte la vía que une El Torno y Rebollar
Dispositivo de seguridad de la Guardia Civil en la zona evacuada de Coria
La Guardia Civil mantiene un dispositivo de seguridad en Coria, especialmente en la zona desalojada de La Isla, con el objetivo principal de impedir el acceso a las áreas inundadas, donde el riesgo para las personas es elevado.
Según informa la Benemérita, esta actuación busca también prevenir posibles delitos, como robos o actos vandálicos en inmuebles que han tenido que ser evacuados, así como evitar que los curiosos se acerquen a zonas peligrosas y se expongan innecesariamente a situaciones de peligro.
El operativo se centra, en definitiva, en garantizar la seguridad ciudadana y proteger tanto a las personas como a los bienes mientras persista la situación de emergencia.
El agua llega a la rotonda de acceso a Gévora
Laura Alcázar
Se inunda el paraje de la pretura del Molino en Fuenlabrada de los Montes
La presa de la pretura del Molino, junto a la piscina natural de Fuenlabrada de los Montes, se encuenta dos metros por encima del nivel del aliviadero y está evacuando una gran cantidad de agua.
Una amplia zona de este paraje de La Siberia se encuentra inundado, según informa el ayuntamiento de la localidad, que recomienda no acercarse a curiosear para evitar riesgos.
28 viviendas desalojadas en Gévora y Valdebótoa, ante el riesgo de inundaciones
