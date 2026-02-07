Alcántara y Cedillo desembalsan en nivel rojo, y La Serena roza un histórico 90%

La sucesión de borrascas que afecta a Extremadura desde enero, con el paso de Joseph, Kristin, Leonardo y ahora Marta, ha provocado un aumento de los caudales con pocos precedentes en la comunidad, especialmente en la provincia de Badajoz, hasta dejar en la mañana de este sábado 34 presas desaguando, de ellas 17 en la cuenca del Guadiana, incluidas las de mayor tamaño (salvo La Serena), y 17 en la del Tajo, donde cinco se encuentran en nivel rojo. También hay 20 tramos de ríos por encima del umbral rojo en la geografía extremeña, que suponen situaciones muy peligrosas.

Alcántara y Cedillo

Llama especialmente la atención la evacuación de agua en aviso rojo de Alcántara, el segundo mayor pantano de España y tercero de Europa, con una salida de 3.054 metros cúbicos por segundo (m³/s), que se mantiene por encima de los 3.000 m³/s desde la madrugada del jueves. Un dato ilustra la situación: desde las 5.00 de la madrugada hasta las 12.00 de la mediodía de este sábado, es decir, en solo siete horas ha vertido casi tres veces el pantano del Guadiloba que abastece a Cáceres. En estos momentos, Alcántara tiene 2.985 hm3 acumulados, pero ha llegado a estar en días pasados en el entorno de los 3.040 hm3, cuando su capacidad es de 3.160 hm3.

Alcántara desagua hacia Cedillo, el cuarto pantano en capacidad de la provincia cacereña pero doce veces más pequeño que el anterior (260 hm3). Pues bien, este sábado descarga agua incluso más que Alcántara, a un ritmo de 4.302 m³/s. Se encuentra en aviso rojo. Ha logrado aliviar 8 hm3 desde las cuatro de la madrugada hasta bajar a 213 hm3.

Otros pantanos del Tajo

Hay otros tres pantanos en nivel rojo en la cuenca del Tajo, un aviso que supone una situación hidrológica peligrosa por posible inundación de las zonas limítrofes con el cauce. Son Valdeobispo (397 m³/s), Jerte (157 m³/s) y Árrago (84 m³/s).

También en el Tajo se encuentran desembalsando en nivel naranja Borbollón (67 m³/s) y Ribera de Gata (60 m³/s). En nivel amarillo están Guijo de Granadilla (242 m³/s), Guadiloba (30 m³/s), Salor (47 m³/s) y Villar de Plasencia (1 m³/s). Con normalidad descargan agua Valdecañas (218 m³/s), Portaje (19 m³/s), Gabriel y Galán (250 m³/s), Baños (0,5 m³/s), Navalmoral de la Mata (3,5 m³/s), Casar de Cáceres (2,8 m³/s) y el azud de Hervás (6,2 m³/s).

Por tanto, en la provincia de Cáceres están abiertos todos los grandes pantanos a excepción de la presa de Torrejón-Tajo, en la zona de Mofragüe.

Presas en la cuenca del Guadiana

En la cuenca del Guadiana la situación es incluso más excepcional porque la apertura de pantanos resulta menos habitual. Hay 17 presas abiertas: Cijara, García de Sola, Orellana, Zújar, Cancho del Fresno, Ruecas, Azud de Lavadero, Gargáligas, Cubilar, Los Molinos, Villalba de los Barros, Tentudía, Proserpina, Villar del Rey, Los Canchales, Horno Tejero y El Boquerón.

De los grandes embalses, el pantano del Cíjara, con una capacidad de 1.558 hm3, tenía a la una del mediodía de este sábado 1.335,8 hm3. Orellana, con 808 hm3 de capacidad, está ya a punto de alcanzar los 708 hm3. García de Sola ha conseguido descargar en un día casi 10 hm3, pero sigue en 455 hm3 del total de 554 hm3 que puede albergar. El Zújar también va subiendo y llega ya a 220 hm3 del total de 302 hm3.

¿Tendrá La Serena el tercer desembalse de su historia?

El gran gigante de España, La Serena, alcanza cifras con muy pocos precedentes. A mediodía del sábado llega a los 2.887 hm3 del total de 3.219 hm3 que puede retener. Lo que indica que casi roza el 90%. Solo ha abierto compuertas dos veces en su historia. La última de manera significativa en marzo de 2013. La primera fue en 1997, tras unas intensas lluvias que llenaron el pantano casi al máximo de su capacidad.

Tramos de ríos en umbral rojo

Además, en Extremadura, veinte tramos de ríos superan los umbrales rojos, con riesgo de desbordamiento y una situación hidrológica muy peligrosa. En la provincia de Badajoz, se encuentran en estas circunstancias los tramos del Guadiana en Orellana la Vieja, Don Benito, Villagonzalo, Mérida y el azud de Badajoz a su paso por la capital pacense; el Ruecas en Logrosán y Don Benito; el Lácara en La Garrovilla; el Guadajira en Talavera la Real; el Alcazaba en Montijo; el arroyo de Lorianilla en Pueblonuevo del Guadiana; la Rivera de los Limonetes en Talavera la Real; el Zapatón en Villar del Rey y el Gévora en Valdebótoa.

En la provincia de Cáceres, superan igualmente el umbral rojo el Jerte en Galisteo, el Arrago en Huélaga, el Tiétar en el tramo Valverde de la Vera-Losar, el Tiétar en Casatejada-Jaraíz-Bazagona y el Alagón en Coria.

Umbral naranja y amarillo en Cáceres

Además, en la provincia de Cáceres, presentan umbral naranja, con una situación hidrológica peligrosa, el río Salor a su paso por Membrío y la estación de control de Pozo del Rey.

En umbral amarillo, que corresponde a una situación potencialmente peligrosa, se encuentran la garganta Jaranda en Jaraíz de la Vera, el río Los Ángeles en Casar de Palomero, el río Jerte en El Torno, la ribera de Gata en Moraleja, el río Bronco en Montehermoso, el río Almonte en Molino Buitreras y Piedra Albas.