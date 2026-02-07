Temporal
La borrasca Marta irrumpe con fuerza y pone a Extremadura en alerta naranja
El 112 mantiene además avisos amarillos en buena parte de la región ante la llegada de un nuevo episodio meteorológico adverso
Gran parte de Extremadura permanece este sábado bajo alerta naranja debido al fuerte temporal que afecta a la comunidad, con previsión de lluvias intensas, viento y nieve.
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 mantiene activados, además, avisos amarillos en amplias zonas del territorio extremeño, tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en ambas provincias se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, que podrían venir acompañadas de tormentas y episodios de granizo.
En comarcas como Tajo y Alagón, la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, los acumulados podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas, lo que incrementa el riesgo de incidencias.
Nieve
El episodio incluye también nevadas en el norte de la provincia de Cáceres, donde se prevén acumulaciones de hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas a partir de cotas situadas entre los 1.000 y 1.200 metros de altitud.
Asimismo, se han activado avisos amarillos por viento en La Siberia extremeña y en diversas zonas cacereñas, con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Ante esta situación, el 112 Extremadura ha reiterado una serie de recomendaciones de autoprotección, entre ellas extremar la precaución en carretera, evitar zonas inundables, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado de la evolución del temporal. En caso de emergencia, se recuerda la importancia de contactar de inmediato con el servicio 112.
