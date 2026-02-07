La DGT recuerda: multas de 200 euros para los ciclistas de Zaragoza que crucen un paso de peatones en bicicleta

La convivencia entre peatones y ciclistas en ciudades como Zaragoza donde las bicicletas forman parte del día a día en multitud de calles y avenidas no es nada fácil. Si las personas no respetan las normas de circulación y no tienen el máximo cuidado a la hora de pedalear tanto por el carril bici como por la calzada de pueden provocar un accidente muy grave.

Según los datos recogidos por el Ayuntamiento de Zaragoza, en la ciudad se producen cada año más de 500 accidentes en bicicleta o VMP, aunque a menudo son leves, alguno acaba con consecuencias graves.

Por ello, se implementó como medida, muy polémica, la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a usuarios y a terceros o en su defecto un seguro de hogar que cubra esta contigencia. Por si los ciclistas son parados por los agentes de la Policía Local, deberá portar la copia de la póliza en soporte papel o informático.

De no circular por la acera a las luces obligatorias

Hay muchos ciclistas zaragozanos y conductores de VMP que desconocen la propia ordenanza municipal que regula la circulación de estos vehículos en los carriles bicis y calles de la ciudad. Lo que todo el mundo sabe, pero muchos no cumplen es la prohibición de estos vehículos de circular por aceras o vías peatonales ni tampoco por los carriles destinados únicamente al transporte público como los carriles bus. Además, ni bicicletas ni patinetes pueden circular a más de 25 kilómetros por hora en los carriles bicis.

Por otro lado, las bicicletas deben circular por Zaragoza con "dispositivos de iluminación delantera y trasera homologados encendido o en su defecto elementos reflectantes delanteos y traseros", recoge el artículo 15 de la Ordenanza de Movilidad. Por lo tanto, es obligatorio llevar las luces encendidas por la noche y se recomienda también el uso de prendas reflectantes.

Una eterna duda

Una de las eternas dudas de los ciclistas y conductores de VMP es la de cómo actuar en los pasos de peatones. Caminando por las calles de Zaragoza puedes ver a ciclistas que se bajan de la bicicleta para cruzar un paso de cebra mientras que otros lo hacen subidos en su sillín y evitando a los peatones. La Ordenanza de Movilidad de Zaragoza y la DGT recuerdan cuál es la forma correcta de cruzar un paso de cebra para los ciclistas.

"En los pasos para peatones que no cuenten con pasos específico para bicicletas, los ciclos y VMP reducirán la velocidad en aproximarse y pasarán con la bicicleta o VMP en la mano, excepto en el caso de que el paso peatonal dé continuidad a dos tramos de vías ciclistas o zonas autorizadas para la circulación de bicicletas, en cuyo caso las bicicletas y VMP podrán cruzarlos circulando de forma análoga a lo establecido para zonas compartidas con peatones, cediendo a éstos la prioridad, adaptando su velocidad y extremando las precauciones", explica el punto 4 del artículo 54 de la Ordenanza de Movilidad de Zaragoza.

Mientras, si la vía ciclista está situada en la acera, deberá estar señalizada y, aunque los peatones tendrán preferencia de acera, las bicicletas podrán circular con normalidad, manteniendo una distancia de separación mínima de un metro respecto a los peatones y reduciendo considerablemente la velocidad.

La normativa de la DGT también recoge la prohibición de cruzar un paso de peatones montado en tu bicicleta. "En contra de lo que muchos ciclistas piensan, las bicis no tienen prioridad en los pasos de peatones (no confundirlos con los pasos para ciclistas). Para cruzar por un paso de peatones, es obligatorio bajarse de la bici y cruzarlo andando", explica en un artículo de su web titulado '20 normas que todo ciclista debe conocer'. La multa por cruzar un paso de peatones sin bajar de la bici es de 200 euros.