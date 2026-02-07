Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo elecciones AragónReal Zaragoza-EibarCasademont ZaragozaHuellas castores ZaragozaColegios electoralesEl Yamiq
instagramlinkedin

Sucesos

La Policía rescata a un hombre en Sevilla que "no era capaz de salir" del Guadalquivir

Varios agentes auxiliaron este sábado a mediodía a un varón que se encontraba "desorientado" cerca del puente de la Señorita

VÍDEO | Encuentran a un hombre desorientado junto al Guadalquivir en Sevilla capital

VÍDEO | Encuentran a un hombre desorientado junto al Guadalquivir en Sevilla capital

Policía Nacional

Carlos Doncel

Sevilla

La Policía Nacional ha socorrido este sábado a mediodía a un hombre en Sevilla justo cuando la corriente del Guadalquivir "lo empezaba a arrastrar". Tras el rescate, realizado por varios agentes en pleno paso de la borrasca Marta, los efectivos sanitarios movilizados trasladaron a este varón hasta un centro hospitalario de la capital andaluza.

"A las 12:40 de este sábado, personal de seguridad privada indicó a la Policía Nacional que habían observado a una persona en el entorno del río", detallan desde el Cuerpo. "En ese mismo momento los agentes de la UPR comienzan la búsqueda por el margen del mismo", localizando a una persona cerca del puente de la Señorita.

Cuando lo encontraron los efectivos, el hombre se encontraba "en posición de genuflexión con sus extremidades dentro de agua y con signos de desorientación", según informan fuentes policiales. "Los policías actuantes auxiliaron rápidamente a esta persona, que no era capaz de salir del agua ya que la corriente le comenzaba a arrastrar".

Noticias relacionadas y más

"Una vez a salvo, procedieron a atenderlo hasta que se personó un indicativo sanitario en el lugar", subrayan fuentes oficiales. Este mismo equipo sanitario procedió justo después a trasladar a este hombre al hospital Virgen del Rocío.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Giuliano Simeone, sobre su paso por el Real Zaragoza: 'Fue una experiencia de 10
  2. La gestora del centro de reforma de Juslibol donde ayer se amotinaron varios jóvenes renunció en diciembre a renovar la contrata
  3. El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
  4. Una pelea entre bandas latinas en un centro de menores de Zaragoza deja 14 heridos y obliga a intervenir a la Policía
  5. Aitor Mañas, el tren que dejó pasar el Real Zaragoza derriba la puerta en el Alavés
  6. La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
  7. El exjugador del Casademont que no ganó ni un partido en Zaragoza y que ahora es uno de los mejores jugadores de Europa
  8. Los educadores niegan que exista un problema de bandas latinas en el interior del centro de reforma de menores de Juslibol

Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Hemos hecho el partido que queríamos hacer"

Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Hemos hecho el partido que queríamos hacer"

Molestia dolorosa de rodilla para Cumic y El Yamiq es baja por sanción en León

Molestia dolorosa de rodilla para Cumic y El Yamiq es baja por sanción en León

El Casademont Zaragoza-Surne Bilbao Basket: ganar para no meterse en un lío

El Casademont Zaragoza-Surne Bilbao Basket: ganar para no meterse en un lío

El Real Zaragoza no tiene remedio. La crónica del Zaragoza-Eibar (1-1)

El Real Zaragoza no tiene remedio. La crónica del Zaragoza-Eibar (1-1)

El cielo y el infierno de El Yamiq, los pies torcidos y el Real Zaragoza que se condena a sí mismo

El cielo y el infierno de El Yamiq, los pies torcidos y el Real Zaragoza que se condena a sí mismo

La contracrónica del Real Zaragoza-Eibar: el intenso carrusel de El Yamiq

La contracrónica del Real Zaragoza-Eibar: el intenso carrusel de El Yamiq

El Real Zaragoza se complica mucho la vida tras empatar frente al Eibar

Aguirregabiria, jugador del Real Zaragoza: "Estamos en buena dinámica"

Aguirregabiria, jugador del Real Zaragoza: "Estamos en buena dinámica"
Tracking Pixel Contents