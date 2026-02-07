En directo | Gragera alerta de una crecida repentina del Rivillas y el Calamón por la fuerza del Guadiana

Muere un bombero arrastrado por el río en Portugal, en la frontera con Badajoz

Un bombero que estaba de servicio falleció este sábado mientras patrullaba por la zona de Campo Maior, cerca de la frontera con Badajoz, debido al temporal Marta, que azota la península ibérica.

El oficial de operaciones de la Protección Civil lusa José Costa dijo a EFE que con esta víctima mortal ascienden a siete los fallecidos desde el 28 de enero en el país por las tempestades Kristin, Leonardo y Marta, de los que seis son civiles y uno es el bombero

A esas bajas se suman seis muertes indirectas por la caída de personas de tejados durante las labores de reparación cuando habían pasado los momentos críticos entre un temporal y otro.

Hay también al menos 29 efectivos de la protección civil heridos.

La Autoridad Nacional de Eme.rgencia y Protección Civil portuguesa publicó este sábado un comunicado para dar su pésame a los seres queridos del bombero fallecido, que perdió la vida cuando patrullaba y vigilaba las proximidades del río Caia, en Campo Maior, en la región del Alentejo portugués.

Portugal está en alerta por la tempestad Marta, que ha puesto bajo aviso naranja, el segundo más grave después del rojo, a trece distritos del país y toda la costa.

Un total de 1.163 personas han sido evacuadas de sus hogares en Portugal por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el mal tiempo, informó este sábado Protección Civil, que no descartó que más personas tengan que salir de sus casas.