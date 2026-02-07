Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trece comunidades, Ceuta y Melilla en aviso por lluvias, nieve, y viento este domingo por la borrasca 'Marta'

Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores

En alerta el núcleo urbano de Jerez por la llegada de la borrasca 'Marta'.

En alerta el núcleo urbano de Jerez por la llegada de la borrasca 'Marta'. / EP

EP

MADRID

Trece comunidades autónomas estarán en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo ante el paso de la borrasca 'Marta' hacia el nordeste y que dejará gran inestabilidad en toda la Península Ibérica, con especial foco en el suroeste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores. También se esperan precipitaciones en Baleares, oeste de Castilla y León, Galicia, el nordeste de Cataluña y en el Cantábrico, que puntualmente podrán ser fuertes y venir acompañadas de tormentas e incluso granizo.

Durante el día tenderán a remitir en general, persistiendo en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada de un nuevo frente en el último tercio del día.

En alerta el núcleo urbano de Jerez por la llegada de la borrasca 'Marta'. A 7 de febrero de 2026. Imágenes del operativo de alerta activado en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde la llegada de la borrasca 'Marta' puede ocasionar inundaciones debido al colapso de los colectores de agua. 07 FEBRERO 2026;JEREZ DE LA FRONTERA;CÁDIZ;INUNDACIÓN;EMERGENCIA;VECINO;LLUVIA;ANDALUCÍA;BORRASCA MARTA Nacho Frade / Europa Press 07/02/2026. Nacho Frade;category_code_new;

En alerta el núcleo urbano de Jerez por la llegada de la borrasca 'Marta'. / Nacho Frade / Europa Press

En cuanto a la nieve, ésta aparecerá en las montañas del centro y la mitad norte, con acumulados significativos y una cota situada entre los 1.000 y 1.300 metros que coloca el aviso naranja por nevadas en Ávila, León, Zamora y la Comunidad de Madrid, con acumulados que podrían llegar a los 20 cm y que podrían complicar la situación en los puertos de montaña de estas zonas.

También presentan aviso en amarillo por nieve las provincias se Segovia, Soria, Cuenca, Guadalajara, Lugo, Ourense, Madrid, Segovia, Burgos, Palencia, Huesca, Lleida y Asturias que podrían recibir acumulados de hasta 10 cm de nieve este domingo.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Se esperan rachas fuertes y muy fuertes en Baleares, el Estrecho, Alborán y amplias áreas del tercio este. De hecho, las provincias de Granada, Almería, Murcia, Alicante y las islas Ibiza y Formentera podían ver fuertes rachas de hasta 80 km/h en sus costas. Asimismo, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Igualmente, se podrían producir intensidades fuertes en el litoral de Galicia, el Cantábrico y golfo de Cádiz. En Canarias, el viento será de componente norte, aunque con intensidad moderada.

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un ascenso en ambas mesetas y en zonas de Galicia, el valle del Guadalquivir y el interior del nordeste peninsular. Por el contrario, descenderán en el Cantábrico oriental, Melilla y en áreas montañosas del extremo este.

Las mínimas subirán en el Pirineo, el centro peninsular y Canarias, manteniéndose con pocos cambios en el resto. Asimismo, se registrarán heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste.

TEMAS

