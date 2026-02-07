Vigilancia intensiva sobre carreteras y cauces en Extremadura: "Seguimos llamando a la precaución"

“No ha pasado el temporal, no ha pasado ese llamamiento a la precaución, a la moderación, a tomar todas las precauciones posibles por parte de la población”. Así se ha pronunciado en la tarde de este sábado el consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, quien ha trasladado que preocupa la situación en el municipio de Moraleja, ya que el cauce de la ribera de Gata se encuentra por encima del umbral naranja, lo que indica una situación hidrológica potencialmente peligrosa. “En estos momentos sube 3 cm cada hora, con una ocupación del 108%. Eso quiere decir que hay que estar muy atentos de cara a tomar a alguna medida”, ha advertido.

En declaraciones a los medios, ha informado de que en la provincia de Badajoz el frente ha pasado. “Afortunadamente, ha pasado más al sur y, por tanto, no ha llovido no todo lo que estaba previsto ni mucho menos, en torno a un 20% de las previsiones, y eso ha permitido un alivio”, ha señalado. En la provincia pacense, se han registrado rachas de viendo que han superado los 80 km/h, mientras que en Almendralejo se han alcanzado los 96 km/h. No obstante, ha indicado que en la provincia de Cáceres sigue lloviendo en estos momentos muy fuerte y también se están notificando importantes rachas de viento.

La Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo en la provincia de Cáceres para vigilar ríos, cauces, pantanos, carreteras y zonas inundables, además de atender a vecinos afectados por las fuertes lluvias. En Coria, los agentes ayudaron a una residente de la urbanización La Isleta a salir de su vivienda anegada. El Centro de Coordinación Operativa (Cecop) ha decidido mantener el desalojo de unas 50 casas, activado el jueves por la crecida del río Alagón, y se ha permitido a algunos vecinos recoger enseres y productos.

Cortes en los accesos

Entre los lugares con presencia preventiva de patrullas figuran el acceso a la pedanía de Las Casillas, en Valencia de Alcántara, y la urbanización Cuartos de Baños, en el término municipal de Cáceres. Con estas medidas, el cuerpo busca garantizar la seguridad y reducir riesgos ante el aumento del caudal y la posibilidad de anegamientos. También se mantiene la supervisión de puentes como el de Alcántara y el seguimiento del aumento de caudales por posibles desembalses en varios pantanos.

El Ejecutivo autonómico también acordó en la manaña de este sábado mantener la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex), así como la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) para toda la región. "Llevamos ya muchos días de borrasca, muchos días de emergencia, donde los equipos de emergencia están dando una lección absoluta a toda la población", ha subrayado Bautista.