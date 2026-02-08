La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

El tronco principal del Guadalquivir sigue en nivel rojo, aunque tiende al descenso suave El tronco principal del río Guadalquivir se mantiene en nivel rojo a su paso por todas las provincias andaluzas, si bien la tendencia general es estable o de descenso suave, excepto en Marmolejo (Jaén), donde se observa un ligero ascenso, según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Durante la jornada de ayer se registraron precipitaciones abundantes y generalizadas en gran parte de la cuenca, con acumulados superiores a los 30 litros por metro cuadrado y, en numerosos puntos, por encima de los.

El centenar de vecinos desalojados en Tesorillo por la borrasca regresa a sus casas El centenar de vecinos desalojados de sus viviendas en el municipio de San Martín del Tesorillo, en el Campo de Gibraltar, como medida preventiva por la borrasca Marta el sábado por la tarde, ya han regresado a sus casas, según ha señalado a EFE el Ayuntamiento de esta localidad. Esta decisión ha sido adoptada, según ha agregado el Consistorio, tras una reunión del Puesto de Mando Avanzado, que ha autorizado el regreso de los vecinos a sus hogares.

No hallan evidencias científicas que relacionen las lluvias con los seísmos en Andalucía Científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) no han encontrado evidencias científicas que relacionen las lluvias recientes con la serie de terremotos registrados al sureste de la provincia de Málaga y en Cádiz. El científico de IGME-CSIC Raúl Pérez ha explicado a EFE que la Red Sísmica Nacional no ha encontrado un nexo que permita relacionar los últimos temblores con hidrosismos, los terremotos provocados por las precipitaciones.

La cuenca del Guadiana mantiene 22 estaciones de aforo en nivel rojo este domingo La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha informado este domingo que 22 estaciones de aforo en la cuenca superan el umbral de aviso hidrológico rojo, lo que implica riesgo elevado de inundaciones y posibles afectaciones en zonas habitadas y vías de comunicación principales. En Castilla-La Mancha, las estaciones en nivel rojo se concentran en los ríos Bañuelos en Fernán Caballero, Bullaque aguas abajo de Torre de Abraham, Bullaque en Luciana, Becea aguas abajo del Gasset, Guadiana en Puebla de Don Rodrigo y Guadalmez.

El tiempo da una breve tregua, pero esta misma tarde entran nuevos frentes El tiempo ha mejorado este domingo, y hay desalojados en Andalucía que empiezan a volver a sus casas, aunque también entran nuevos frentes por el oeste, y las lluvias pueden ser fuertes y persistentes en los próximos días en el oeste de Galicia, en la zona del Estrecho, en Jaén y en Granada. Aunque la borrasca Marta abandona la Península, el oriente andaluz y el noroeste de Murcia están en aviso naranja por fuerte viento. En el valle de Almanzora, Los Vélez, el Campo de Tabernas (Almería); Guadix y Baza (Granada) y el noroeste de Murcia se podrían dar rachas máximas de hasta 90 kilómetros hora (km/h).

Las borrascas dejan casi 160 incidencias en Castilla-La Mancha desde el jueves Castilla-La Mancha ha atendido desde el jueves, cuando se activó el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), 157 incidencias a causa de las sucesivas borrascas que han cruzado la región, la mayor parte de ellas concentradas en Talavera de la Reina (Toledo), según ha informado la Junta de Comunidades. La activación del Pricam en fase de emergencia, situación operativa 1, implica que el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 coordina y colabora con los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos para que estos puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante la situación de emergencia.

Regresan a sus casas los 660 vecinos desalojados de Doña Blanca en El Puerto (Cádiz) Los 660 vecinos del poblado de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María (Cádiz), han comenzado a regresar este domingo a sus viviendas después de que el Ayuntamiento solicitara a la Junta de Andalucía rebajar el nivel de emergencia y tras comprobarse que el agua del Guadalete no ha afectado a sus casas. El alcalde, Germán Beardo, ha explicado en sus redes sociales que las obras de urgencia realizadas en los últimos días, con la colocación de un dique y el achique del agua, han impedido que las lluvias siguieran entrando en las calles del poblado y alcanzaran las casas.

Sigue activo en Galicia el plan especial por inundaciones, tras 278 incidencias el sábado El paso de la borrasca Marta ha dejado un total de 278 incidencias en Galicia, la mayoría por inundaciones, presencia de nieve en las carreteras y árboles caídos, aunque ninguna de ellas provocó daños personales graves. Además, el plan especial ante el riesgo de inundaciones (Inungal) sigue activo y se mantienen los controles sobre el caudal de los ríos, cuatro de ellos en nivel rojo.

El Tajo en Toledo continúa en nivel de alerta roja y tramos cortados en la senda ecológica El río Tajo a su paso por Toledo continúa este domingo en nivel de alerta roja, y el Ayuntamiento mantiene algunos tramos de la senda ecológica cortados por las inundaciones que se han producido en los últimos días debido a las fuertes lluvias registradas en la capital. Así lo ha indicado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la zona de la senda ecológica en La Cornisa, donde este sábado se cortaron varios tramos, así como un tramo de la carretera del camino de Albarreal.