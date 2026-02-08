Extremadura mantiene las evacuaciones este domingo y anuncia la apertura de todos los colegios el lunes

Extremadura mantiene 21 tramos de ríos en aviso rojo

El mapa hidrológico de este domingo en Extremadura muestra que la cuenca del Guadiana tiene 16 tramos de ríos por encima del umbral rojo. En la provincia de Cáceres, la cuenca del Tajo registra 5 cauces en similar situación.

Las estaciones de control de los ríos que marcan aforo rojo en la cuenca del Guadiana se han localizado en el Guadiana a su paso por Orellana la Vieja, Don Benito, Villagonzalo, Mérida y Badajoz, así como el Ruecas en Don Benito, el Guadámez en Guareña, el Búrdalo en Santa Amalia, el Matachel en Hornachos, la Rivera de Lácara en La Garrovilla, el Guadajira en Talavera la Real, el río Alcazaba en Montijo, el arroyo de Lorianilla en Pueblonuevo del Guadiana, la Rivera de los Limonetes también en Talavera la Real, el Zapatón en Villar del Rey y el Gévora en Valdebótoa.

Mientras, en la geografía cacereña, los tramos de ríos que mantienen aforo rojo son el Árrago a su paso por Huélaga, el Salor en Membrío, el Valverde de la Vera en Losar de la Vera, el Tiétar en el tramo Casatejada–Jaraíz–Bazagona, y el Alagón en Coria, con una evolución mayoritariamente descendente salvo en el Tiétar, que se ha mantenido sin variaciones.

En nivel de aviso naranja, los aforos se localizan en el Jerte en Galisteo, así como en el Salor en Piedras Albas y en Pozo del Rey, todos ellos con tendencia descendente.

Por último, en nivel amarillo, los avisos afectan a la Garganta Jaranda en Jaraíz de la Vera, el río Los Ángeles en Casar de Palomero, el Jerte en El Torno, la Rivera de Gata en Moraleja, El Bronco en Montehermoso y el Almonte en el Molino de Buitrera, con descensos generalizados en todos los puntos.