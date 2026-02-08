Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura mantiene las evacuaciones este domingo y anuncia la apertura de todos los colegios el lunes

La previsión meteorológica anuncia intervalos nubosos con precipitaciones débiles, que podrían ser moderadas al final del día

Reunión del CECOP

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla / EL PERIÓDICO

Lola Luceño Barrantes

Laura Alcázar

Rebeca Porras

Carmen Hidalgo Sancho

La Junta de Extremadura ha esactivación este domingo el Plan PLATERCAEX, manteniendo, no obstante, la situación operativa 1 del Plan INUNCAEX.

Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.

