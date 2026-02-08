Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones en AragónSondeo elecciones AragónSellés Real ZaragozaDerrota CasademontDesahucio ZaragozaTeresa Abarca
instagramlinkedin

Sorteo

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 8 de febrero de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 8 de febrero de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 8 de febrero de 2026

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 8 de febrero de 2026 es: 03, 16, 25, 41 y 42, siendo el número clave el 9.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

 El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

Noticias relacionadas

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.

TEMAS

  1. Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas
  2. Real Zaragoza - SD Eibar, en directo: ¡GOOOOOL DE EL YAMIQ!
  3. Bazdar, refuerzo estelar del Jagiellonia: el ariete cedido por el Real Zaragoza es el único fichaje de enero inscrito en la Conference
  4. El Real Zaragoza no tiene remedio. La crónica del Zaragoza-Eibar (1-1)
  5. El PSOE cierra la campaña con desborde: más de 300 personas se quedan fuera en el mitin de Pedro Sánchez y Pilar Alegría
  6. El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
  7. El Real Zaragoza confirma la rotura muscular de Bakis y Sellés cita a los 25 disponibles y a los 6 fichajes de enero
  8. La gestora del centro de reforma de Juslibol donde ayer se amotinaron varios jóvenes renunció en diciembre a renovar la contrata

En imágenes | El PP pierde dos escaños en el 8F

En imágenes | El PP pierde dos escaños en el 8F

Alegría, tras el resultado electoral en Aragón: “El PP es hoy aún más rehén de la ultraderecha”

8F: El PP vence pero Vox gana el pulso para dibujar un nuevo Aragón y perfilar otra España

En imágenes | Izquierda Unida mantiene su escaño en las Cortes de Aragón

En imágenes | Izquierda Unida mantiene su escaño en las Cortes de Aragón

Azcón celebra con mínima autocrítica la victoria de un PP que pierde dos escaños: "Somos el único partido que puede gobernar en Aragón"

Azcón celebra con mínima autocrítica la victoria de un PP que pierde dos escaños: "Somos el único partido que puede gobernar en Aragón"

Los principales municipios de la provincia de Zaragoza intensifican su giro a la derecha con un Vox disparado

Los principales municipios de la provincia de Zaragoza intensifican su giro a la derecha con un Vox disparado

¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle

¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle

Estos son los 67 diputados de las Cortes de Aragón en 2026

Estos son los 67 diputados de las Cortes de Aragón en 2026
Tracking Pixel Contents