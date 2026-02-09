Atención si llevas la baliza V-16 pero no tienes esto en el coche: puedes ser multado con hasta 200 euros

Actualmente cuando ocurre una incidencia en la carretera, como por ejemplo un accidente o una avería, el protocolo que debía seguir un conductor anteriormente consistía en llevar siempre un chaleco reflectante y los triángulos de señalización. Sin embargo, con la incorporación de la baliza de emergencia, este proceso es ahora mucho más sencillo, rápido y seguro para los conductores.

En caso de que el vehículo sufra una avería o, en el peor de los casos, un accidente, no señalizar correctamente la incidencia con la baliza de emergencia V16 puede conllevar una sanción de hasta 200 €. Por otro lado, circular sin llevar la baliza obligatoria en el coche está penalizado con una multa de hasta 80 €, una cuantía equivalente a la sanción que anteriormente se aplicaba por no portar los triángulos de emergencia.

El simple hecho de llevar la baliza de emergencia V16 en el coche ya te evita una posible multa. Sin embargo, existen otros elementos obligatorios que debes llevar en el vehículo y cuya ausencia sí puede acarrear sanciones económicas, según la normativa de la DGT.

¿Qué tengo que llevar en el coche?

El Anexo XII del Reglamento, publicado en el BOE, establece que los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar determinados repuestos y herramientas obligatorios. En concreto, el apartado c) indica que es obligatorio disponer de una rueda de repuesto completa o una rueda de uso temporal, junto con las herramientas necesarias para su sustitución, o bien contar con un sistema alternativo al cambio de ruedas que garantice la movilidad del vehículo en caso de incidencia.

Además de la rueda de repuesto, cuya obligatoriedad está recogida en el Reglamento General de Circulación y en la Ley de Tráfico, es recomendable llevar también un kit antipinchazos en el vehículo, ya que permite prevenir averías y evitar quedarse detenido en la carretera en caso de pinchazo.

¿Qué llevo en el kit antipinchazos?

Llevar un kit antipinchazos homologado es una de las opciones válidas para cumplir la normativa siempre que funcione y permita seguir la marcha o mover el vehículo a un lugar seguro, junto con las herramientas adecuadas cuando corresponda. Es importante que el kit esté en buen estado y sea eficaz; si está caducado o no cumple su función, puede considerarse no válido y dar lugar a sanción.

Dicho kit esta compuesto de un compresor de aire, un extractor de válvula, un gel sellador, guantes y estuche. Si el vehículo no dispone de ninguna de las opciones permitidas (ni rueda normal, ni rueda de uso temporal, ni kit antipinchazos operativo), puedes ser sancionado con una multa de hasta 200 €