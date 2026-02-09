Temporal
Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez
La agente de la Policía Nacional, adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Jerez, sufrió un colapso en la autovía A-4 tras participar en el dispositivo por las inundaciones
Redacción
Una agente de la Policía Nacional ha fallecido en la tarde de este lunes mientras conducía un vehículo cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones que afectan a la zona rural de El Portal, en Jerez de la Frontera.
Según han informado fuentes policiales, la agente, de 43 años, estaba adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana (BLSC) de Jerez y formaba parte del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) Jerez 105.
El siniestro se ha producido en la autovía A-4, en sentido Jerez, cuando sufrió un colapso mientras regresaba del dispositivo desplegado por las inundaciones registradas en la zona.
Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de la agente.
La Policía Nacional ha lamentado el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la víctima, destacando su compromiso y dedicación en el servicio público.
- Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo hoy | Así se ha vivido la jornada electoral del 8F en la comunidad
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle
- Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados
- Así ha votado el pueblo más rico de Aragón: estos son los resultados
- Aguirregabiria, jugador del Real Zaragoza: 'Estamos en buena dinámica
- ¿A qué hora se conocen los resultados de las Elecciones en Aragón 2026?
- Horario de cierre de los colegios electorales: ¿hasta qué hora se puede votar?
- El Real Zaragoza no tiene remedio. La crónica del Zaragoza-Eibar (1-1)