SpaceX priorizará la construcción de una ciudad en la Luna antes que en Marte

El multimillonario y fundador de SpaceX, Elon Musk, informó este lunes que la empresa espacial priorizará la construcción de una ciudad en la Luna antes que en Marte, como originalmente tenía previsto, debido a la cercanía del satélite terrestre en comparación con el planeta rojo.

"Marte comenzará en cinco o seis años, por lo que se hará en paralelo con la Luna, pero la Luna será el foco inicial", afirmó el también fundador de Tesla en un mensaje en la red social X.

Musk indicó anoche en otra publicación que podrían levantar una ciudad en la Luna en menos de diez años, mientras que en Marte requerirían de más de 20, puesto que la ventana de lanzamiento y la duración del viaje es muy diferente.

"Solo es posible viajar a Marte cuando los planetas se alinean cada 26 meses (un viaje de seis meses), mientras que podemos viajar a la Luna cada diez días (un viaje de dos días). Esto significa que podemos trabajar mucho más rápido para completar una ciudad lunar que una ciudad marciana".

No obstante, el multimillonario señaló que confía en comenzar a construir una ciudad en Marte "en unos cinco o siete años", y sostuvo que su desarrollo se realizará en paralelo a la de la Luna.

"La misión de SpaceX sigue siendo la misma: extender la conciencia y la vida tal como la conocemos a las estrellas".

El establecimiento de la civilización humana en Marte es uno de los objetivos fundacionales de SpaceX, que a finales de este año tiene previsto el lanzamiento de las primeras Starships no tripuladas al planeta vecino.

De aterrizar con éxito en su superficie, se convertiría en la primera misión espacial en lograr semejante hito. Hasta el momento las misiones a Marte se han limitado a la exploración mediante róveres y orbitadores.

Las palabras de Musk contrastan con un mensaje publicado en enero del año pasado, cuando expresó que su objetivo era viajar "directamente a Marte. La Luna es una distracción".

En el trasfondo de la decisión aparece la nueva carrera espacial entre Estados Unidos y China por pisar nuevamente la Luna. El programa Artemis III de la NASA prevé enviar una misión tripulada al satélite -en colaboración con SpaceX- no antes de 2028, mientras que los planes de China pasan por alunizar por primera vez en su historia para 2030.

La última misión tripulada en alunizar fue la Apolo 17 en 1972, hace más de medio siglo.

Además de alcanzar la superficie terrestre, Estados Unidos ha destacado su interés por construir una ciudad en la Luna que serviría como salto para viajes espaciales más largos, entre ellos a Marte.

La explotación de los recursos de la Luna es otra de las prioridades para ambos países.