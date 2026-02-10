Las entrañas del Teide vibran durante una hora por primera vez

Los científicos han detectado por primera vez una vibración de las entrañas del Teide. Lo ha hecho durante una hora. Así y tras un fin de semana protagonizado por un incremento de la actividad sísmica en el Teide, las autoridades han convocado una reunión extraordinaria para debatir sobre la escalada muy lenta pero sostenida de la actividad sísmica en la isla desde 2023.

Este martes el Gobierno de Canarias ha convocado una reunión del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (acrónimo de Pevolca), en el que han participado tanto las autoridades como los científicos, incluido miembros del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Volcanologico de Canarias (Involcan) En dicha reunión, el IGN ha informado sobre los últimos "pulsos sísmicos" detectados bajo Las Cañadas del Teide, incluida una última vibración de una hora detectada este martes por la mañana. "Es una actividad común en otros volcanes activos del mundo", sentenció Domínguez.

Volcán del Teide, en Tenerife / wikimedia

Durante los últimos días de han registrado un total de 90 pequeños terremotos, que los científicos han bautizado como "pulsos sísmicos", diferenciándolo así de otros terremotos o enjambres. Se trata de una actividad muy leve y casi imperceptible que, según los científicos, está dentro de su comportamiento habitual del sistema volcánico de la isla de Tenerife.

Como insiste el director del IGN, Itahiza Domínguez, "no hay cambios en otros indicadores". En concreto, "la deformación que se registra desde hace tres años no ha cambiado" y "la cantidad de dióxido de carbono que emana del cráter, y que aumentó hace unos años, sigue sin cambios", tal y como explica el científico.