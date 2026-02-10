TRANSPORTES
Suspensión del servicio de cercanías en Madrid entre Nuevos Ministerios y Atocha por un incendio
Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte
Paula Correa
La circulación de trenes de cercanías en Madrid ha quedado interrumpida entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Atocha debido a un incendio que se ha producido en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria, según ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial.
Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte mientras se restablece el servicio. El personal de seguridad y bomberos se encuentra trabajando para controlar el fuego y minimizar el impacto en la operación de los trenes.
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle
- Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados
- Este es el motivo desconocido por el que el partido de Alvise se ha quedado sin escaño en Aragón
- El portavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, deja su acta de concejal en el ayuntamiento tras las elecciones en Aragón
- Así ha votado el pueblo más rico de Aragón: estos son los resultados
- Buenas noticias con Cumic: no hay lesión y puede llegar al partido ante la Cultural
- Así han votado los dos pueblos con más paro en Aragón: estos son los resultados
- Fernando López, director general del Real Zaragoza, sobre la expulsión de El Yamiq: "No comprendemos cómo el VAR no fue capaz de avisar"