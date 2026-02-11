Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El YamiqPaliza ZaragozaJulio CalvoFarolas calle AlfonsoSALF AragónRestaurante Arcosur
instagramlinkedin

Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro

La normativa impide alterar la estética y los elementos comunes del edificio sin el permiso de la comunidad

Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro.

Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro. / EL PERIÓDICO

Luis Alloza

La habitual estampa de ver la ropa tendida al aire al pasear por muchas ciudades de España podría tener los días contados. La gente da por hecho que tender en el patio de luces es algo normal, pero la ley es clara al respecto: si la comunidad de vecinos quiere prohibirlo, puede apelar al artículo 7,1 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Según este epígrafe, el propietario de un piso o local no puede realizar alteraciones en la configuración o estado exterior del edificio. Colocar cuerdas, soportes metálicos o, simplemente, colgar la colada en un patio interior puede interpretarse como una modificación de la estética de un elemento común.

Aunque se trate de un patio “interior”, suele considerarse parte de la fachada del inmueble. Por ello, si los estatutos de la comunidad no lo autorizan de forma expresa, cualquier vecino puede exigir la retirada inmediata de la ropa tendida.

¿Qué dice exactamente la ley?

Más allá de la comodidad individual, la normativa busca preservar la estética y la integridad del edificio y evitar posibles daños, como humedades por goteo o deterioros derivados de anclajes en muros comunes.

Además, la autorización en los estatutos no siempre basta. En algunos casos puede ser necesaria la aprobación unánime de la junta de propietarios y, también, comprobar que el ayuntamiento no cuente con una ordenanza municipal que lo prohíba de manera general.

Un conflicto que puede acabar en demanda

Si un vecino ignora la prohibición, la comunidad puede pasar de la queja a la acción e iniciar un procedimiento de “cesación”. El conflicto podría terminar en los tribunales, con la obligación de retirar la instalación y, en determinados supuestos, asumir las costas del proceso.

Noticias relacionadas

Tender la ropa al aire es más que una costumbre, casi una tradición histórica en España. Pero el endurecimiento de las normas y los crecientes conflictos entre vecinos están llevando a buscar alterativas, como el uso de secadoras o tendederos plegables de interior, para evitar problemas legales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents