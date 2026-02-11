Políticas
Cargas y una detención en el pleno de Santpedor (Barcelona): la entrada de un concejal de Aliança Catalana provoca una movilización de rechazo tensa
La incorporación de Jordi Soteras al consistorio provoca protestas del movimiento popular y momentos de confrontación con presencia policial
Ariadna Gombau
Tensión, cargas policiales y una detención en el pleno de Santpedor (Barcelona) a raíz de la entrada en el consistorio del concejal Jordi Soteras, de Aliança Catalana, que sustituye a Jordi Rojas, de Sumem x Santpedor (vinculado a Junts). Justo antes del inicio de la sesión, a las cinco y media de la tarde, varios colectivos del movimiento popular de Santpedor se han concentrado en la plaza Gran U d’Octubre para protestar contra esta incorporación.
Soteras ha asistido al pleno acompañado de varios miembros de su partido. Desde el principio se han producido momentos de confrontación entre ambos grupos, que se han intensificado cuando los representantes de Aliança Catalana han accedido a la sala de plenos, mientras los cuerpos de seguridad impedían la entrada a otras personas, mayoritariamente procedentes de la concentración. Uno de los hombres que ha logrado acceder al interior ha sido detenido por un delito de resistencia grave
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle
- Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados
- Este es el motivo desconocido por el que el partido de Alvise se ha quedado sin escaño en Aragón
- El portavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, deja su acta de concejal en el ayuntamiento tras las elecciones en Aragón
- Así ha votado el pueblo más rico de Aragón: estos son los resultados
- Buenas noticias con Cumic: no hay lesión y puede llegar al partido ante la Cultural
- Así han votado los dos pueblos con más paro en Aragón: estos son los resultados
- Fernando López, director general del Real Zaragoza, sobre la expulsión de El Yamiq: "No comprendemos cómo el VAR no fue capaz de avisar"