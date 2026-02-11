Raúl y Carlos, dueños de un bar: "Con la llegada de la IA es posible que desaparezca el puesto de camarero"

La dificultad para encontrar personal cualificado y con experiencia se ha convertido en uno de los principales problemas que afectan hoy al sector de la hostelería. Una situación crítica que, según algunos profesionales, podría encontrar parte de la solución en la tecnología y en la irrupción de la inteligencia artificial, que ya está transformando otros campos laborales.

Al igual que ocurre en algunos supermercados, donde los cajeros están siendo sustituidos progresivamente por cajas de autocobro para agilizar la compra y reducir puestos de trabajo, la innovación tecnológica podría ser también una alternativa ante la falta de trabajadores en bares y restaurantes.

Hasta el punto de que hay cada vez más personas que se preguntan si, en el futuro, desaparecerán los camareros. Esta es precisamente la idea que han planteado Raúl y Carlos, dos hermanos de Palma de Mallorca, en su pódcast Marcha y Pasa, en el que charlan con invitados de lujo del mundo de la restauración, de la que se consideran expertos.

Quitar camareros y poner tablets: la idea que genera debate

“El futuro de los restaurantes está claramente en quitar los camareros y poner tablets”, han asegurado en una de sus publicaciones más recientes. Los hosteleros apuntan así a una tendencia que ya se observa en algunos locales y cadenas de comida rápida, donde el cliente realiza el pedido en una pantalla y después pasa a recogerlo.

En este caso, las tabletas estarían instaladas en las mesas, de manera que los comensales podrían pedir sin necesidad de esperar a ser atendidos. Una fórmula que, según sus defensores, aporta distintas ventajas como la inmediatez o el control del gasto en las consumiciones.

“Una caña, ni caso. Tienes tu tablet, pides una caña y te la traen. No necesitas camarero. O, por ejemplo, vas pidiendo y abajo tienes tu carrito, y tú ves en todo momento cuánto llevas gastado”, explican.

¿Adiós a los "clásicos camareros"?

Los restauradores han lanzado la pregunta a sus seguidores sobre la desaparición los camareros, al menos en la versión “clásica” del término. El debate, como era de esperar, está servido.

"¿Y vas a tener dos camareros para 40 mesas o como ocurre ya en algunos sitios, vas a por la comida a la barra? Donde hay un camarero no hay nada", comenta un usuario, que opina que la calidad del servicio se verá comprometida con esta nueva tendencia.

Noticias relacionadas

"Claramente hay que pagar en condiciones a los camareros o te quedarás sin ellos”, apunta otro, en referencia a las malas condiciones laborales que se dan en algunos negocios. Un factor que, para muchos, explica por qué muchos profesionales han abandonado la hostelería para dedicarse a otras profesiones.