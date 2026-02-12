¿Por qué la borrasca Nils dejará vientos tan extremadamente fuertes en Cataluña y hasta cuándo se espera una situación adversa?

Catalunya vive este jueves una jornada marcada por una inédita alerta por vientos huracanados derivados de la llegada de la borrasca Nils. Por primera vez en su historia, la Generalitat ha decretado el cierre de todas las escuelas, ha suspendido todos los servicios sanitarios no urgentes y ha pedido a la población extremar precauciones, evitar desplazamientos no urgentes y limitar al máximo las actividades al aire libre ante el riesgo de rachas de más de 100 km/h. ¿Pero por qué esta borrasca deja vientos tan extremadamente intensos en Catalunya? Y sobre todo, ¿hasta cuándo Nils causará una situación meteorológica adversa? La meteoróloga Isabel Moreno, conocido por su trabajo en Aquí la Tierra (TVE) y su divulgación en redes sociales, explica algunas claves para entender este vendaval que se perfila como histórico.

Los modelos muestran que Nils se desplaza con gran rapidez y que es un sistema "muy activo y dinámico"

Según explica Moreno, Nils es una borrasca "tremendamente intensa" y que se desplaza con gran rapidez. Los mapas muestran que en cuestión de muy pocas horas esta perturbación atmosférica se ha desplazado desde el atlántico hacia el interior del continente. La velocidad de este fenómeno demuestra que estamos ante un sistema está muy activo y dinámico. Además, tal y como indican los mapas, la fuerza de Nils, que destaca como una borrasca con una presión muy baja, colinda con un anticiclón cercano con una presión bastante alta. La diferencia de presión entre ambos sistemas crea un fuerte gradiente de presión, es decir, un contraste muy acusado en una distancia relativamente corta. Este desequilibrio obliga al aire a desplazarse con gran intensidad desde el anticiclón hacia la borrasca, generando vientos muy fuertes.

El relieve catalán como "acelerador natural" del viento

Moreno afirma que este fenómeno crea un "pasillo de vientos". Es decir, un corredor de fuerte gradiente de presión, donde las isobaras aparecen muy juntas, creando una situación especialmente complicada en el noreste de la Península Ibérica. En esa franja el aire se ve obligado a desplazarse con gran intensidad como respuesta al acusado contraste entre la borrasca y el anticiclón. Además, esta situación coincide con una zona donde la orografía favorece todavía más la aceleración del viento. Dicho de otra forma, más allá de Nils el propio relieve catalán podría actuar como un "acelerador natural" del viento, encajonando y comprimiendo el aire y amplificando los efectos del gradiente de presión. Y con todo ello, dando lugar a rachas aún más intensas.

Los modelos indican que Nils soplará con una fuerza inaudita desde la madrugada del jueves hasta como mínimo el mediodía. Después, todo apunta a que el viento seguirá siendo intenso pero que, debido a la velocidad propia de la borrasca, el corazón de Nils se desplazará ya hacia Francia y se alejará definitivamente del territorio catalán. "Cuando la diferencia de presión se reduce, el viento pierde fuerza progresivamente. Por eso se espera que, tras un inicio de jornada muy complicado, el viento tenderá a amainar de cara a la tarde", afirma Moreno en relación a esta borrasca, que define como "potencialmente peligrosa". "Y ojo con el sábado, que con la llegada de la borrasca Oriana podríamos tener otra situación meteorológica adversa".