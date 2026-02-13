En Barcelona
Detectan los dos primeros casos de jabalíes con peste porcina fuera de la 'zona cero'
EFE
Barcelona
El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha informado de la detección de 13 nuevos casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona, dos de ellos fuera de la 'zona cero', el radio de 6 kilómetros desde el primer jabalí infectado.
En concreto, estos dos jabalíes que han dado positivo fueron localizados en una urbanización de Molins de Rei (Barcelona), por lo que se amplía el área a los municipios de la zona del alto riesgo: ya son 14 localidades.
Con los nuevos 13 casos, ya son 155 los jabalíes infectados localizados en Cataluña desde la aparición de la enfermedad en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) a finales del pasado noviembre.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
- El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
- Alberto Guitián, exjugador del Real Zaragoza: '¿Si me imagino al Zaragoza fuera del fútbol profesional? Más bien lo temo