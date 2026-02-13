Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El multimillonario José Elías carga contra la baliza V-16: "Nos obligan a gastarnos dinero y no sirve de nada"

El famoso propietario de una cadena de supermercados critica el nuevo dispositivo obligatorio para la señalización de averías y accidentes

José Elías carga contra la baliza V-16: "Nos obligan a gastarnos dinero y no sirve de nada" / JOSÉ ELÍAS

Paula Marco

"Es completamente inútil". Así de contundente se ha mostrado el emprerario José Elías en un post en redes sociales sobre la baliza V-16 conectada, el dispositivo que sustituye a los triángulos de emergencia y que desde el 1 de enero de 2026 se ha convertido en el único sistema legal de preseñalización para averías o accidentes en carretera en España.

En su mensaje, el multimillonario critica que el conductor se vea obligado a comprar un aparato que, en su opinión, “solo emite luz y posición” y no resuelve el problema real cuando alguien se queda tirado en cualquier vía.

Elías compara esta situación con lo que asegura haber visto en un reciente viaje a China, donde los vehículos se comunican con infraestructuras, como los semáforos, y aportan información en tiempo real en las pantallas de los coches. "Aquí, sin embargo, nos han puesto una baliza que no sirve", señala.

Qué hace (y qué no hace) la baliza V16

La Dirección General de Tráfico (DGT) define la V16 conectada como un dispositivo que cumple dos funciones principales cuando se activa:

  1. señal luminosa para que otros conductores vean el vehículo inmovilizado, y
  2. envío de la ubicación a la plataforma DGT 3.0 para que el incidente pueda difundirse en tiempo real.

El Gobierno, en una nota informativa, enmarca la medida dentro del objetivo de seguridad vial, para que el conductor pueda señalizar la emergencia sin bajar del coche, reduciendo el riesgo de atropello al colocar los antiguos triángulos.

Hasta aquí, el diagnóstico del empresario coincide en parte con la letra pequeña: la baliza está pensada para avisar y geolocalizar, no para gestionar un siniestro ni activar servicios de asistencia.

La baliza V-16, el primer paso a una movilidad realmente conectada

El propietario de la cadena de supermercados La Sirena indica que el principal problema que presenta el nuevo elemento de señalización impuesto por la DGT es que es “unidireccional”: la baliza lanza una alerta a la plataforma DGT 3.0, pero no identifica el vehículo ni enlaza con el seguro, y por tanto “no te soluciona el problema” cuando necesitas una grúa, un taxi o llevar el vehículo al taller.

En su opinión, la mejor solución hubiera sido "aprovechar esa conectividad y el despliegue obligatorio" para crear un sistema que conecte automáticamente con la aseguradora y gestione la asistencia sin que el conductor tenga que buscar papeles “en medio de la carretera”.

“Si obligamos a la gente a comprar algo y hacemos un despliegue masivo, hagámoslo bien”, señala, dejando en el aire la pregunta de si la baliza V16 debe ser solo un “triángulo inteligente” o el primer paso hacia una nueva movilidad realmente inteligente y conectada.

