Terremoto
Dos terremotos de magnitud 3,8 y 2,4 se sienten en varios puntos de Málaga
El temblor registrado en Cortes de la Frontera ha ocurrido a las 20.49 horas a una profundidad de aproximadamente cinco kilómetros y ha alcanzado una magnitud de 3,8
EP
Dos terremotos surgidos en Andalucía han hecho temblar varios puntos de la provincia de Málaga esta noche.
Uno de ellos ha tenido epicentro en Cortes de la Frontera y ha registrado una magnitud de 3,8. Por otro lado, uno de 2,4 de magnitud, ha surgido con epicentro en Ubrique (Cádiz), pero también se ha sentido en municipios malagueños.
Terremoto en Cortes de la Frontera
El temblor registrado en la localidad malagueña ha ocurrido a las 20.49 horas a una profundidad de aproximadamente cinco kilómetros y ha alcanzado una magnitud de 3,8, según informa la web del IGN.
Este seísmo también ha sido percibido por vecinos de Cañada del Real Tesoro, Vega, Benalauría, Cortes de la Frontera, Ubrique, El Colmenar, Gaucín, Algatocín, Castillo de la Duquesa, Manilva, El Bosque, Estepona, Marbella, San Pablo de Buceite y Jimena de la Frontera.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- El tercer goleador histórico del Real Zaragoza en Segunda ficha por el Fuenlabrada
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
- El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado