La reforma para unificar las listas de espera incluirá el acceso a Atención Primaria o las demoras en salud mental

El Ministerio de Sanidad ha iniciado el trámite de consulta pública previa para la elaboración de un nuevo Real Decreto destinado a unificar y modernizar el tratamiento de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. La reforma, señala el Ministerio, busca solucionar "las diferencias de interpretación" entre comunidades autónomas que actualmente dificultan la comparación objetiva de datos. El sistema incluirá indicadores sobre tiempos de acceso en Atención Primaria, la medición de demoras en salud mental y criterios homogéneos para las pruebas de carácter terapéutico.

Este departamento explica que, desde la aprobación del Real Decreto 605/2003, se han producido "transformaciones relevantes" en el contexto sanitario, organizativo y tecnológico, entre las que destacan la evolución de los modelos asistenciales, la incorporación de nuevas modalidades de atención sanitaria, el desarrollo y madurez de los sistemas de información clínica y administrativos, y "una creciente demanda social de transparencia y rendición de cuentas".

La experiencia durante más de dos décadas de aplicación del marco vigente, dice Sanidad, ha señalado "determinadas limitaciones" del actual sistema de información sobre listas de espera, especialmente en lo relativo a su capacidad para reflejar adecuadamente la complejidad de los procesos asistenciales, analizar las causas de la demora, evaluar los flujos de entrada y salida de pacientes y facilitar la comparación homogénea y robusta entre comunidades autónomas.

Para el departamento que encabeza Mónica García, el incremento progresivo de la demora en el acceso a las consultas de Atención Primaria y su impacto directo sobre la accesibilidad, la continuidad asistencial y la resolución temprana de los problemas de salud, "ponen de manifiesto la necesidad de disponer de información homogénea y comparable sobre los tiempos de acceso al primer nivel de atención sanitaria".

Tiempos de acceso

Además, el aumento sostenido de la demanda asistencial en el ámbito de la salud mental, hacen necesario incorporar de forma específica la medición de los tiempos de espera para estas consultas en el ámbito hospitalario, garantizando "una adecuada visibilidad y seguimiento de estas demoras".

Junto al acceso a las pruebas quirúrgicas y diagnósticas, se establecerán criterios para la de carácter terapéutico

Así, la futura norma ampliará su alcance para cubrir áreas que hasta ahora carecían de un sistema de información homogéneo a nivel nacional. En Atención Primaria se "considera crucial" disponer de datos comparables sobre los tiempos de acceso para analizar el itinerario del paciente y favorecer la resolución temprana de problemas.

En salud mental, se incorporará la medición específica de los tiempos de espera en consultas hospitalarias para garantizar su visibilidad y equidad. Además, junto a las quirúrgicas y diagnósticas, se establecerán criterios para las pruebas de carácter terapéutico. "Uno de los problemas principales que se pretenden resolver es la falta de capacidad para analizar los flujos de entrada y salida de pacientes y las causas subyacentes de las demoras", señala el Ministerio.