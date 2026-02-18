La Junta de Andalucía creará una comisión de seguimiento del accidente ferroviario de Adamuz: "Queremos saber la verdad"

La Junta de Andalucía creará una comisión de seguimiento del accidente de trenes de Adamuz, cuyo primer objetivo será el reconocimiento y la memoria de las víctimas, pero también buscará "saber la verdad" de lo ocurrido aquella noche del 18 de enero y hacerle seguimiento a la situación ferroviaria de la región.

"Esta comisión tendrá como prioridad mantener la atención a las víctimas y a sus familiares, garantizando un seguimiento continuo de su situación, tanto en el ámbito sanitario como en la salud mental y el apoyo social", ha explicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada precisamente en Adamuz. Así, se evaluará su evolución, las ayudas que necesitan y el acompañamiento que precisan para su recuperación.

Además, la mesa de trabajo realizará un seguimiento del desarrollo de la infraestructura ferroviaria, los protocolos de seguridad y las inversiones necesarias, con el objetivo de que un accidente como el ocurrido el 18 de enero no vuelva a repetirse, según Juanma Moreno. Las propias víctimas han pedido de manera reiterada que se trabaje para evitar que algo así vuelva a suceder, ha asegurado el presidente de la Junta.

Sara Fernández

Según ha explicado Moreno, se trata de una comisión de carácter institucional, similar a las que existen en otros países de Europa, a la que se invitará a participar a otras administraciones y "a los responsables competentes en cada materia". Tendrá un horizonte inicial de dos años para realizar una evaluación amplia de los objetivos marcados, un plazo que se podría extender.

Consejo de Gobierno de la Junta celebrado este miércoles en Adamuz. / Manuel Murillo

Entre sus funciones estará analizar todo lo ocurrido, hacer un balance anual del estado de las víctimas, estudiar las consecuencias del accidente, comprobar si se ha logrado esclarecer lo sucedido y evaluar las medidas de reparación adoptadas. Se considera que una catástrofe de esta magnitud merece un seguimiento permanente a través de una mesa específica de trabajo.

Verdad y responsabilidades

Desde el Ejecutivo andaluz se insiste en que lo que piden las víctimas y la sociedad es "conocer la verdad". En representación de la sociedad andaluza, se reclama que la investigación arroje luz “lo antes posible” sobre qué ocurrió realmente, por qué descarrilaron los trenes y cuáles fueron las causas. Moreno ha señalado que se está dando "un tiempo prudencial" para que la investigación avance y ofrezca conclusiones rigurosas, tras lo cual llegará el momento de "depurar responsabilidades".

Consejeros de la Junta en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en Adamuz. / Manuel Murillo

También ha reclamado para Andalucía "el mismo trato y la misma atención que puedan recibir otras comunidades autónomas" ante problemas ferroviarios. Ha expresado preocupación por la situación de la red en la comunidad, con "importantes déficits" y casos de aislamiento de determinadas ciudades.

Red de Cercanías y posible traspaso de competencias

En relación con la red de Cercanías de Andalucía, Moreno ha señalado que no ha habido conversaciones formales sobre un posible traspaso de competencias. No obstante, ha manifestado disposición a asumirlas "siempre que se realice en condiciones óptimas".

"Cualquier transferencia debería ir acompañada de la financiación suficiente para garantizar el mantenimiento del sistema actual y la ampliación de los servicios". El presidente de la Junta ha denunciado que en los últimos ocho años "no se ha construido ni un kilómetro nuevo de Cercanías en Andalucía" y que existe una situación de "abandono que requiere una inyección urgente de recursos económicos".