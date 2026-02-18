La borrasca Pedro pondrá el jueves en aviso a 14 comunidades por viento, olas y nieve

La borrasca Pedro pondrá este jueves en aviso por viento, olas y nieve a 14 comunidades autónomas en un día en el que nueve estarán en nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Éstas son Andalucía, Principado de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana.

En concreto, tienen aviso naranja por olas Almería y Granada; la costa de los litorales asturianos; la del litoral cántabro; Tarragona; A Coruña, Lugo y Pontevedra; Guipúzcoa y Vizcaya. Por lo demás, el resto de avisos amarillos por oleaje se encuentran en Barcelona y Girona; y la costa de Melilla. Además, hay aviso naranja por viento en Almería; Mallorca; Albacete; Tarragona; y Castellón. De forma paralela, registran avisos amarillos por viento Granada y Jaén; Huesca, Teruel y Zaragoza; Menorca, Ibiza y Formentera; el litoral cántabro; Barcelona, Girona y Lleida; Noroeste de Murcia; Vertiente cantábrica de Navarra; Guipúzcoa y Vizcaya; Alicante y Valencia. A su vez, también hay avisos amarillos por nieve en Huesca; Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; León; Lleida; Lugo; y Pirineo navarro.

AEMET prevé que el jueves entre por el noroeste de la Península una masa fría y húmeda y que las altas presiones hagan lo propio desde el suroeste a partir del mediodía, lo que estabilizará la atmósfera de sur a norte. En este marco, el pronóstico recoge cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio norte y precipitaciones persistentes en el Cantábrico, Pirineos y en la vertiente norte de los sistemas montañosos.

Por zonas, se esperan los mayores acumulados en los litorales. En el resto peninsular y Baleares, los cielos estarán nubosos, aunque tenderán a poco nubosos, con precipitaciones que serán menos probables hacia el sur y el este y que tenderán a remitir durante la tarde. De acuerdo con el organismo estatal, no se esperan en el extremo oriental.

Además, nevará en los principales sistemas montañosos y zonas aledañas; con una cota que estará entorno a los 700-1000 metros en la Cordillera Cantábrica y Pirineos, donde se esperan acumulados significativos. Mientras tanto, en Canarias el día será nuboso en el norte de las islas y poco nuboso en el resto. A su vez, habrá heladas débiles en zonas de montaña.

En lo que se refiere a las temperaturas, las máximas se encontrarán en descenso generalizado en todo el territorio, notable en zonas del litoral cantábrico, Pirineo, sureste peninsular y zonas altas del interior. De forma paralela, las mínimas tendrán una bajada en la Península y Baleares con ligeros ascensos en depresiones del noreste y localmente en el sureste. En Canarias habrá una ligera subida en las islas más orientales y predominio de descensos en el resto.

Por lo demás, AEMET ha avanzado que habrá viento moderado del oeste y noroeste en la Península y Baleares, que amainará en la vertiente atlántica en la segunda mitad del día. En este marco, se prevé de intensidad fuerte con probables rachas muy fuertes en los litorales de Galicia, Cantábrico, Alborán, mar Balear y Ampurdán. A su vez, también serán probables en interiores del área cantábrica, zonas de altas de la mitad norte y, especialmente, en gran parte del tercio oriental peninsular, donde pueden ser huracanadas en zonas expuestas y en el litoral sur catalán. En Canarias habrá alisio con intervalos de fuerte.