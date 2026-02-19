La DGT ya vigila los maleteros de los aragoneses en busca de esta señal: hasta 500 euros de multa
Colocar las bicicletas o los esquís en la parte trasera del coche es esencial para la seguridad
Muchos aragoneses esperan con ansías la temporada de nieve para echar los esquís al maletero y subir a cualquiera de las estaciones que hay en el Pirineo aragonés o en la provincia de Teruel. A lo largo de estos meses, los desplazamientos por algunas vías de Aragón como la A-23 o la N-330 se multiplican con respecto al resto del año. Ante esta situación, la Guardia Civil intensifica los controles por carretera con el objetivo de que no haya ningún tipo de infracción al volante.
A pesar de esto, muchos conductores desconocen que un pequeño descuido a la hora de colocar los esquís o bicicletas en el remolque del maletero puede arruinar tu fin de semana. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha intensificado la vigilancia sobre cómo debemos transportar nuestra carga deportiva. No llevar la señal específica podría suponer una multa de hasta 500 euros.
Un elemento olvidado en muchos casos
Los conductores deben tener cuidado de cómo colocan estos elementos y de si sobresalen de la parte trasera del vehículo. La legislación vial recoge que es obligatorio llevar la placa V-20 siempre que la carga sobresalga del vehículo. La normativa española establece que cualquier carga que sobresalga detrás del coche debe estar señalizada con esta placa homologada.
Esta placa es un panel reflectante de franjas rojas y blancas que sirve para advertir a otros conductores sobre la presencia de una carga saliente. Su uso no solo es obligatorio, sino que también es esencial para prevenir cualquier tipo de accidente y garantizar la visibilidad del vehículo en carretera.
Según la normativa vigente, la obligación de usar esta placa depende de si el portaesquís o portabicicletas sobresale o no del perímetro del vehículo:
- Si no sobresale del ancho ni del largo del coche, no es necesario utilizar la placa V20.
- Si sobresale por detrás, aunque sea mínimamente, será obligatorio colocar la placa V20 para señalizarlo correctamente.
- En el caso de que sobresalga lateralmente, deberán ser 2 y no podrá superar el 15 % del ancho total del vehículo (o el 10 % si transportas mercancías indivisibles).
Sanciones de hasta 500 euros
Si decides no llevar la placa V-20 debes tener en cuenta que, en caso de ser identificado por los guardias de tráfico, te puedes enfrentar a sanciones económicas. Las sanciones oscilan entre los 80 y 500 euros, dependiendo de cómo se señalice. No señalizar correctamente la carga. Cuando una carga sobresale de un vehículo, se debe señalizar con la señal V-20. La carga no puede sobresalir más de un 15% de la longitud de la planta del vehículo. Por ejemplo, en un coche de cuatro metros, no puede ocupar más de 60 centímetros. En caso de incumplirlo, la sanción es de 80 euros.
Otro caso es por mala visibilidad. Es igual de importante que el conductor tenga la visibilidad adecuada al volante como la importancia de "hacernos ver". Cuando la bicicleta o los esquís tapen nuestra propia visión, la multa a la que nos podemos enfrentar es de 80 euros. No contar con los accesorios adecuados compromete la estabilidad del vehículo y está castigado con una multa de 200 euros. La multa económica más alta se da en el caso de perder la carga. Perder los esquís o la bicicleta del maletero podría suponer una sanción de 500 euros.
