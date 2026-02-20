Dimite Antonio Ortega, director del Instituto Canario de la Vivienda, tras ser procesado por un delito sexual

El director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, ha presentado su dimisión después de que haya salido a la luz que ha sido procesado por un presunto delito sexual relacionado con su etapa como alcalde de San Mateo. La renuncia se formalizó el miércoles 18 de febrero, un día después de conocerse la decisión judicial.

El titular del juzgado de Instrucción Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, ha procesado como presunto autor de un delito contra la libertad sexual al exalcalde de San Mateo Antonio Ortega, que hoy es director del Instituto Canario de la Vivienda.

El auto de procesamiento, según informa Canariasahora, fue dictado el pasado 6 de febrero y supone el fin de la instrucción iniciada en 2022 por una denuncia presentada por una joven sobre unos hechos ocurridos en el verano de 2017. Ortega aún puede recurrir el auto, pero de rechazarse el recurso podría acabar sentado en el banquillo.

El juez también ha impuesto una fianza de 125.000 euros al demandado, con embargo de bienes en caso de impago, para cubrir una posible indemnización a la denunciante, en caso de condena.

Un gesto de responsabilidad

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha asegurado este viernes que Ortega le había informado de su intención de apartarse del cargo al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y a él mismo, tras conocer el auto judicial de su procesamiento.

Según explicó Rodríguez, la dimisión de Ortega responde a un acto de responsabilidad personal. El dirigente optó por dar un paso al lado para evitar que su situación judicial afectara a su trabajo en el Gobierno de Canarias, especialmente en un área tan sensible como la vivienda. Además, el consejero subrayó la importancia de que Ortega pudiera concentrar sus esfuerzos en su defensa personal, respetando siempre el principio de presunción de inocencia.

Echedey Eugenio, Pablo Rodríguez (c), y Antonio Ortega, el pasado miércoles, durante la visita a las obras de las viviendas sociales que construye el Gobierno de Canarias, en Maneje, en Arrecife (Lanzarote). / La Provincia

Aunque Rodríguez reconoció la gravedad de la situación, recordó que no se puede realizar una valoración definitiva hasta que no exista una sentencia firme. De acuerdo con el consejero, la dimisión fue un gesto que el Gobierno aceptó. Rodríguez puso en valor la dedicación de Ortega en la lucha contra la emergencia habitacional en Canarias.

Expresó su agradecimiento por el trabajo y esfuerzo de Ortega en la gestión de la crisis de vivienda, especialmente en un contexto marcado por la escasez de recursos y el creciente número de personas que requieren soluciones habitacionales. Sin embargo, también reconoció que la situación personal de Ortega requería este paso para evitar que afectara el desarrollo de políticas cruciales para los canarios.

La dimisión será oficializada en el próximo Consejo de Gobierno, previsto para el lunes, donde se formalizará la aceptación de su renuncia.