La Guardia Civil avisa a los conductores aragoneses: cuidado con los correos que simulan sanciones de la DGT

La Guardia Civil ha alertado de un nuevo intento de estafa en Aragón mediante correos fraudulentos que simulan ser notificaciones de multas por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT). Dichos correos informan de una multa pendiente y advierten de un incremento del importe si no se paga en breves, incluyendo enlaces para efectuar el pago o "acceder al expediente". El objetivo es hacerse con los datos personales y bancarios de las personas que los reciben.

Este tipo de ciberestafa no es nueva, pero la Guardia Civil ha detectado una nueva oleada de correos fraudulentos en las últimas semanas, lo que ha vuelto a activar las alarmas para prevenir a la población y evitar caer en la trampa de los ciberdelincuentes. La propia DGT ha enviado un mensaje de alerta por fraude a través de sus redes sociales, donde ha recordado que la dirección general "no envía notificaciones de sanciones por email o SMS solicitando el pago de multas" y que "los únicos canales de comunicación son a través del correo postalo de la Dirección Electrónica Vial (DEV), previo registro.

En este tipo de estafas, los ciberestafadores utilizan el tono de urgencia para intentar convencer a la víctima de que realice el pago de la multa cuanto antes para evitar los cargos adicionales: "Tenga en cuenta que no pagar esta multa después de este día resultará en un incremento a 95 euros. Por lo tanto, le instamos a regularizar esta situación lo antes posible". Además, según informa el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en algunos mensajes se genera una sensación de urgencia imponiendo un límite de tiempo de 30 días para efectuar el pago.

Así funciona esta estafa

Para detectar si se trata de una extafa, el Incibe indica que hay que fijarse en varios detalles, como la maquetación del correo, el saluda, la dirección del remitente que no es la oficial o la sensación de urgencia que se trasmite. Al pinchar en el enlace los usuarios son redirigidos a una página web falsa pero con la apariencia visual de la DGT, donde se solicita que completen varios formularios con diferentes datos personales y bancarios para realizar el pago de esa supuesta multa.

Según el instituto, en esa página fraudulenta suele aparecer una fecha y hora muy desfasadas, que no corresponden con la del día en concreto. Para que el fraude parezca más creíble se simula una validación mediante un código que debe llegar al teléfono, pero no lo hace. Finalmente, el usuario es redirigido a la página oficial de la DGT, pero los ciberdelincuentes ya han logrado hacerse con los datos de la víctima.

¿Qué hacer en caso de ser víctima?

Si has sido víctima de esta estafa y has llegado a pinchar en el enlace y proporcionado tus datos personales y bancarios, el Incibe recomienda seguir estos pasos cuanto antes:

Contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para bloquear los movimientos sospechosos y la tarjeta bancaria.

Guarda todas las capturas y evidencias posibles. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online .

Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude.

, apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude. Realiza egosurfing (buscar el propio nombre en internet) periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.

Finalmente, si se recibe el correo y no se accede al enlace, desde el Instituto aconsejan dar aviso mediante el buzón de incidencias para ayudar a identificar este tipo de campañas y proteger a otros usuarios, además de bloquear al remitente y eliminar la notificación.