Espacio
La NASA mantiene el despegue de Artemis II para el 6 de marzo
El llenado del tanque se realizó con éxito, lo mismo que la simulación del conteo, aunque con algunos percances menores
EFE
La NASA informó este viernes que mantendrá la ventana de lanzamiento de Artemis II -que marcará el regreso del ser humano a la órbita de la Luna tras más de medio siglo- para el viernes 6 de marzo después de "un muy exitoso día ayer", cuando terminó sin mayores contratiempos la segunda prueba general con combustible.
Directivos de la agencia federal estadounidense subrayaron que el llenado del tanque se realizó con éxito, lo mismo que la simulación del conteo, aunque con algunos percances menores. Se trató de la segunda prueba en frío de la misión Artemis II tras fallos en la primera que impidieron el lanzamiento de la misión con ventanas de despegue en febrero.
La misión, que representará el regreso del ser humano a la Luna tras más de medio siglo, llevará por primera vez a la órbita lunar a una mujer, a un astronauta afroamericano y a uno canadiense.
