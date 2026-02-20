Un paciente británico muere por accidente en un hospital de Benidorm y hallan su cuerpo cuatro días después

Un paciente británico de 54 años que estaba ingresado en un hospital de Benidorm fue encontrado muerto por asfixia en las instalaciones del centro cuatro días después de que su familia y la Policía Nacional le buscaran por el municipio benidormí, ya que inicialmente se barajó había abandonado el centro hospitalario sin recibir el alta médica, como ya había hecho el pasado octubre, según han informado a este diario fuentes cercanas al caso.

Aunque en los primeros momentos se llegó a barajar que podría haber muerto electrocutado, esta posibilidad se descartó y la autopsia confirmó que el paciente falleció asfixiado. El cadáver fue encontrado el pasado 11 de febrero en un hospital de Benidorm donde el paciente había ingresado el día 6 para una intervención.

Su cuerpo estaba atrapado en un hueco entre una plataforma metálica y la pared del patinillo, por donde pasan gran cantidad de cables del centro. Una de las hipótesis que se barajan en la investigación realizada por la Policía es que la víctima tratara de recuperar algún efecto personal y quedara atrapado boca abajo sin poder salir.

Voz de alarma

La mujer de la víctima fue quien dio la voz de alarma tras acudir el día 7 al hospital donde estaba ingresado su marido. Ella acudió después de concluir su trabajo y al entrar en la habitación comprobó que su marido no estaba. Afirma que le dijeron que se había marchado pese a no tener el alta médica y tras dar una batida por el hospital no lo encontraron.

En octubre del pasado año ocurrió una situación similar y el marido abandonó el hospital sin recibir el alta y se marchó a su casa, por lo que la mujer pensó que podría haber hecho lo mismo. Sin embargo, acudió a su domicilio y a los lugares que frecuentaba y no lo encontró. La mujer colocó carteles con la fotografía del desaparecido y pidió colaboración ciudadana en redes sociales. Pese a recibir avisos de personas que aseguraron haberle visto incluso en Murcia, el hombre seguía desaparecido y la mujer denunció la desaparición ante la Policía Nacional de Benidorm.

La Policía difundió la foto del hombre a sus patrullas de servicio y le buscó sin éxito en zonas de barranco y arboledas. Los investigadores realizaron gestiones en el hospital y averiguaron que el paciente había salido vestido de su habitación y estuvo dando vueltas por el centro pero sin rumbo fijo, como si estuviese desorientado.

Una vez constataron que no había salido del hospital, la Policía Nacional realizó una requisa de todo el centro hospitalario y mientras hacían la inspección localizaron el cadáver en la sexta planta, en una zona de instalaciones eléctricas. En un primer momento, vieron una chaqueta y un teléfono e instantes después descubrieron el cadáver del paciente, que estaba atrapado en un hueco entre una plataforma metálica y la pared del patinillo, donde había cableado eléctrico.

Ninguno de los cables estaba deteriorado ni tenía potencia suficiente para causar una muerte por electrocución. La Policía Nacional alertó a la comisión judicial y tras el levantamiento del cadáver se trasladó el cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde la autopsia confirmó que murió asfixiado.